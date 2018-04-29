Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş'ı 2-0 mağlup ettikleri derbinin ardından düzenlediği basın toplantısında iyi bir oyunla 3 puanın sahibi olduklarını söyledi.

"Öyle bir yerde yürüyorsunuz ki en ufak takılmanızda pozisyon değişikliği, hatta şampiyonluğu kaybetmeniz muhtemel" diyen Terim, şöyle konuştu:

"Bu maçları oynamak kolay değil ama bugün maçın ve futbolun hakkını verdik. Emeğimizi, alın terimizi, ruhumuzu ortaya koyduk. Dualarımız kabul oldu. Daha çok da atabilirdik. Sonuna kadar hak ettik."

"Kaldı 270 dakika"

Kendisini en çok, sahada Galatasaray gibi mücadele etmelerinin ve inanarak 3 puanı almalarının mutlu ettiğini anlatan Terim, şunları kaydetti:

"Şimdi kaldı 270 dakika daha. İki maçımız dışarıda, bir maçımız ise içeride olacak. Kalan 270 dakikayı, bugünkü cesaretten gram eksiltmeden geçirmeliyiz. Ayrıca 50 bini aşkın inanmış yüreğe de buradan sonsuz teşekkür ediyorum. Galatasaray, taraftarıyla dik yürür. Bugün o vardı. Kalan 3 maçta Allah yardımcımız olsun."

"Bir penaltı daha olsaydı..."

Tecrübeli teknik adam, Beşiktaş karşısında penaltı vuruşundan yararlanamayan Bafetimbi Gomis'e olan güvenini vurguladı.

Gomis'in kendileri için çok önemli bir oyuncu olduğuna dikkati çeken Terim, "Bir daha penaltı olursa yine ona attıracağım. Varsın derbilerde atamasın, diğer maçlarda atsın. Bugünkü oyunuyla her şeyi hak etti. Bugün bir penaltı daha olsaydı yine Gomis'e attırırdım. Hiç tereddüt etmeden topun başına geçmesini istedik. Bazen golcüler de tutukluk yapabilir. Hem takımda iyi bir lider hem de hakikaten futbolu yaşayan, kendine dikkat eden, bize de lazım olan bir oyuncu." ifadelerini kullandı.

Tolga Ciğerci'nin durumu

Fatih Terim, hafta içi ağrılarını gerekçe göstererek idmana çıkmadığı duyurulan ve derbi maçın kadrosunda da yer almayan Tolga Ciğerci'nin durumuna açıklık getirerek şunları söyledi:

"Yapılan tamamen dürüstçe bir deklarasyon. İki ayağında da problemi var ve zaman zaman dinlenmek zorunda. Bu konuyla ilgili mukavelesinde madde de var. Hafta başında yardımcı antrenörlerimiz ve doktorumuz kendisine sorduklarında, ayağında ağrı olduğunu ve oynayamayacağını söylemiş. Eğer oyuncu ağrıdığını söylüyorsa üzerine gidilmemelidir. Doktorumuz oynayabileceğini söylerken, kendisi ağrısı olduğunu aktardı. Biz de kendisini sağlık ekibiyle tedaviye bıraktık. Ancak bugün maçtan önce ve maçtan sonra soyunma odasındaydı."

Terim, Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman ve Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in sezon sonu görevlerini bırakacaklarına yönelik iddiaların aktarılması üzerine, "Maçlardan sonra adrenalin yüksek olduğu dönemde söylenen sözler oluyor. Hepimiz zaman zaman sinirlenip bir şeyler söylüyoruz. Ben başka teknik adamlarla ilgili mecbur olmadıkça bir şey söylemiyorum. Onların kararlarına herkes saygı duymalı. Şu an Galatasaray'ın zamanı ve kalan 270 dakikaya konsantrasyon sağladım." diye konuştu.

Maç öncesi Şenol Güneş'i ziyaretine de değinen sarı-kırmızılı çalıştırıcı, "Şenol Güneş sadece meslektaşım değil, milli takımdan arkadaşım, birlikte oynadığımız uzun yıllar var. Kendisine geçmiş olsun dileklerimi ilettim. Taraftarımız bir şeyler söylediğinde de elimi kaldırarak engelledim." şeklinde görüş belirtti.

Terim ayrıca, ilk teknik adamlık deneyimini yaşadığı MKE Ankaragücü'nü ve Çaykur Rizespor'u Süper Lig'e yükselmeleri nedeniyle kutladı.