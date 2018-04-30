Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, kongreye sayılı günler kala temaslarını ve mesajlarını sıklaştırdı. Hemen her gün bir organizasyonda boy gösteren Yıldırım, dün de Habertürk TV’de verdiği röportajda seçim çalışmaları ve 3 Temmuz süreciyle ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı. Son defa başkanlığa aday olduğunu yineleyen Yıldırım, ‘’Seçimi kaybetsem hiçbir şey yapmam. 20 sene burada başkan kaldım. Çok uzun bir süreç. ‘Yoruldu’ diyorlar fakat biz yorulmadık. Bizi yoran şeyler, yaşadıklarımız. Arzum ve isteğim; Yargıtay süreci bitene kadar başkan olarak kalmak. Dava devam ediyor. Ters bir karar da verebilirler. Mahkûmiyeti onayabilirler. İki sene, üç ay girip hapis yatabiliriz. Fenerbahçelilerin vefa duygusu ön planda olarak seçimi düşünmeli” dedi.



Her kulvarda şampiyonluk

“Fenerbahçe’de son kez başkan olmam lazım çünkü ben hapse girersem; hiçbirinin içi rahat etmez” diyen Yıldırım, “Yeni bir mücadele başlayacak. Bunu ancak biz yaparız” dedi. Başkan, siyasete atılmayı düşünüp düşünmediğiyle ilgili soruya, “Siyaset yapamam, yapım buna uygun değil. Federasyon başkanı da olamam. Çünkü ben tarafım. Fenerbahçe başkanlığı dışında başka bir yere başkan olamam” cevabını verdi. Hedeflerinden de bahseden Başkan Aziz Yıldırım, “Bütün branşlarda şampiyonluğa oynayacak şekilde dizayn sağlayacağız. Mahkeme bitsin ona göre yapacağız değil. Önümüzdeki sezon şampiyon olacağız. Futbolda da şampiyon olacağız. Bu başarıları devam ettireceğiz. Şampiyon da olacağız. Sonra elveda…” ifadelerini kullandı.

Kafa yarılması Skrtel’inki gibi olur!

Beşiktaş’ın kupa maçıyla ilgili kararını geri alacağını öne süren Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, siyah-beyazlılara taş atmaktan da geri kalmadı. Kasımpaşa maçı sonrasında düzenlediği basın toplantısının ardından gazetecilerle sohbet eden Kocaman, “Her zaman doğruları söylemeye çalışan biriyim. Benim doğrularım her zaman doğru değil bunu da biliyorum. Bazen subjektif davranıyoruz. Bunları da sonra düzeltiyorum. Keşke herkes düzeltme yapabilse” derken, “Kanla beslenen bir insan değilim. Şenol Hoca’ya da inşallah bir şey olmasın ama kafa yarılması Skrtel’inki gibi olur” ifadesini kullandı. Güneş’le arasında sürekli bir gerginlik olduğu yönündeki eleştiriye, “ Bu işin içinde gram dahlim olduğunu düşünmüyorum” cevabı veren Kocaman, “Artık sakinleşelim ve oyuna dönelim bence en güzel tarafı bu” diyerek saha içinde kalmak istediğini belirtti.

Fener tam yol

Attığı 66 golle ligin en çok skor üreten ikinci takımı olmasına rağmen defansif oynadığı iddia edilen Fenerbahçe, özellikle son haftalardaki performansıyla dikkat çekiyor. Son 5 maçını kazanan sarı-lacivertliler, bu karşılaşmalarda rakip fileleri 17 defa havalandırırken, kalesinde ise sadece 3 gol gördü. Fenerbahçe, 17 golün 11’ini deplasmanda kaydetti.



Dirar seferberliği

Fenerbahçe sağlık ekibi, sakatlığı sebebiyle Kasımpaşa deplasmanında forma giyemeyen Nabil Dirar’ın sağlığına kavuşması için yoğun mesai yapıyor. Arkadaşları izin yaparken tesislere gelerek tedavi gören Faslı yıldızın, son kontrollerinin perşembe günü yapılacağı, ağrıları olmazsa Beşiktaş’la oynanacak kupa maçında oynayabileceği belirtildi.



Janssen havalarda

Yaklaşık 4 ay süren sakatlığının ardından yavaş yavaş takıma adapte olmaya başlayan Vincent Janssen, 7 aylık gol hasretini Kasımpaşa deplasmanında noktalayınca havalara uçtu. Hollandalı, “Bu gol özgüvenim açısından çok önemliydi” derken, “Kalan maçlarda da ağları havalandırıp takıma katkı yapmak için savaşacağım” ifadesinde bulundu.