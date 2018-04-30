Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Murad Tamer

F.Bahçe’yle yaşanan olaylı kupa maçı sonrası büyük moral bozukluğu yaşayan Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş dün derbideki tavırlarıyla âdeta kendi dünyasına çekildiği izlenimini verdi. Maçın öncesinde ve sonrasında sadece birkaç cümle kullanmakla yetinen tecrübeli çalıştırıcı ‘sezon sonu bırakıyor’ yönündeki iddiaları doğrular gibiydi. Güneş, “Buraya gelmek durumundaydım. Mecbur olduğum için geldim. Çok şeyin değerini kaybettiği, konuşmaların monoloğa döndüğü, diyaloğu yitirdiğimiz bir ortamdayız. Bundan sonra söyleyecek bir şeyim yok” derken, “Konuşacak bir şey yok. Teknik olarak bir şey söylemeyeceğim. Yenildik ve üzüldük, bu kadar” sözlerini kullandı.



Saltanat sona erdi

Süper Lig’de son iki sezonu şampiyon tamamlayan Beşiktaş bitime üç hafta kala umutlarını hemen hemen tüketti. Dün G.Saray’a mağlup olan Kara Kartal liderin 4 puan gerisine düşerken lig ikinciliğini de tehlikeye attı. İki sezondur Şampiyonlar Ligi’ne katılarak büyük de gelir elde eden siyah-beyazlılara bu sezon UEFA Avrupa Ligi yolu görünüyor. Devler Ligi’ne katılması çok zor olan siyah-beyazlılar önemli borç yükü altında büyük bir gelirden de oldu. Maçın bitiş düdüğüyle birlikte âdeta yıkılan Beşiktaşlı futbolcular büyük moral bozukluğu içinde soyunma odasının yolunu tuttu.

Kartal sakata geldi

Beşiktaş’ta dün yaşanan iki talihsizlik belki de mağlubiyeti hazırladı. Maçın ilk yarısında inanılmaz bir gol kaçıran Alvaro Negredo daha sonraki bir pozisyonda sakatlandı ve oyundan alındı. İkinci yarıda da Pepe sakatlanınca mecburen Güneş tarafından değiştirildi.



Deplasmanda tükendi

Beşiktaş, bu sezon ligde Fenerbahçe ve Galatasaray ile deplasmanda yaptığı derbi maçlarda yokları oynadı. Sahasında rakiplerine üstünlük kurmakta zorlanmayan siyah-beyazlı ekip, dış sahadaki derbilerde ise Fenerbahçe’ye 2-1 ve Galatasaray’a 2-0 mağlup oldu.



Bizi bırakma hoca!

Beşiktaşlı taraftarlar derbi sonrası takım otobüsünü tesislerde meşaleler yakarak karşıladı ve futbolculara moral verdi. Taraftarların Şenol Güneş’e “Bizi bırakma” demesi dikkatlerden kaçmazken, tecrübeli çalıştırıcı, kendisine destek verenleri el sallayarak selamladı.



U21 Kartal şampiyon

Beşiktaş U-21 Takımı, Florya Metin Oktay Tesislerindeki maçta Galatasaray ile 2-2 berabere kalarak, bitime üç hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Maçın ilk yarısını 2-0 geride tamamlayan siyah-beyazlılar, ikinci yarıda Berke ve Abdullah ile iki gol bularak mutlu sona uzandı.