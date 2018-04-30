Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

BURHAN CAN TERZİ

Taraflar için ya tamam, ya devam maçıydı âdeta. Son taktikler de verilmişti, saat 19.00 itibarıyla söz artık futbolculardaydı. Karşılaşmaya Galatasaray hızlı başlasa da kısa sürede denge kuruldu ve karşılıklı akınlar yaşandı. 20’de Beşiktaş’ın ani hücumunda Negredo bomboş kaldı. Muslera çıkarken zamanlama hatası yaptı. İspanyol futbolcu aşırtma vurdu, top yandan dışarı çıktı. Bu maçtaki en büyük kırılma anlarından biriydi belki de... 23’te soldan gelişen Galatasaray atağında Rodrigues, Nagatomo’yu gördü. Japon futbolcu çizgiye inip içeri çevirdi, Fernando da gelişene vurdu ve topu filelere gönderdi: 1-0.



Gomis direği vurdu!

35’te sakatlanan Negredo’nun yerine Lens oyuna girerken Babel santrfora, Quaresma sol kanada geçti. 36’da Gomis, Beşiktaş savunmasını hazırlıksız yakaladı, Feghouli de boşta olmasına rağmen kaleye sert vurmayı deneyen Fransız yıldız Fabri’ye takıldı. 38’de Talisca’nın kafa vuruşu auta çıktı. İkinci yarı derbide tempo iyice arttı. Beşiktaş Quaresma ve Babel ile girişimlerinden sonuç alamadı. 65’te Tosic, Gomis’i düşürdü, devamından gol çıkmayınca Fırat Aydınus penaltı noktasını gösterip Tosic’i oyundan attı. Gomis penaltıda üst direği nişanlayınca Galatasaray bir golden oldu. 70’te Linnes’in taşıdığı topta Rodrigues sağa çekip net bir vuruş yaptı ve ağları sarstı: 2-0. Bu sonuçla Galatasaray şampiyonluk kapısını aralamış oldu.

Şampiyon gibi oynadık

Cimbom’u derbide zafere ulaştıran gollerden birine imza atan ve oynadığı futbolla geceye damga vuran Garry Rodrigues, “Bizim için fantastik bir geceydi. Gol attığım için de çok mutluyum. Sahada son dakikaya kadar mücadele eden, şampiyon gibi oynayan bir Galatasaray vardı” derken kilidi açan Fernando ise, “Erken gol bulmak önemliydi. Rakibin direncini kırdık. Gol attığım için ayrıca mutluyum. Şimdi önümüzde 3 final kaldı” diye konuştu.

Nagatomo kalıcı

Galatasaray’ın Japon oyuncusu Nagatamo, “Burada çok mutluyum, kalmak istiyorum” dedi. Derbi zaferi sonrası konuşan Nagatomo, “Her geçen maçta daha iyiye gittiğimi düşünüyorum. Uzun yıllar İtalya’da derbilerde oynadım. Çok zor bir maçtı. Fatih Terim ile çalışmaktan çok mutluyum” dedi.



Evinde kral

Galatasaray, Süper Lig’de sahasında uzun süredir maç kaybetmiyor. Sarı-kırmızılı ekip, Türk Telekom Stadı’nda yaptığı son 18 lig maçında yenilmedi ve üst üste 11. maçı da kazandı. Galatasaray, ligde evindeki son yenilgisini geçen sezonun 30. haftasında Kasımpaşa karşısında almıştı.



Q7’ye madde yağdı

Fenerbahçe ile oynanan kupa derbisinde sahaya atılan yabancı maddelerden korner atamayan Quaresma, Galatasaray derbisinde de benzer olaylara maruz kaldı. Maçın 57. dakikasında köşe Quaresma’ya atılan maddeler yüzünden maç bir süre durdu, daha sonra korner atışı kullanıldı.