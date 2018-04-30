Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Igor Tudor döneminde derbilerde ve kritik maçlarda boynu bükük kalan Aslanlar, Fatih Terim’le bu algıyı da skoru da duruşu da değiştirdi. Beşiktaş’ı mağlup eden ve şampiyonluk yolunda önemli bir engeli daha aşan sarı-kırmızılılarda Terim mücadele sonunda duygu ve düşüncelerini dile getirdi: Maçın hakkını verdik. Futbolun hakkını da verdik. Emeğimizi ve alın terimizi verdik. Ruhumuzu da sahaya koyduk. Dualarımız kabul oldu. Daha çok atabilirdik, sonuna kadar hak ettik. En çok da sahada dik durduğumuz ve kazandığımız için mutluyum. 50 bin inanmış yüreğe de teşekkürler. Cimbom’un başı taraftarıyla dik durur. Bundan sonraki maçlarda da Allah yardımcımız olsun.



Sağda problem var!

Beşiktaş’ın en etkili yanı rakip sahada fazla kalmasıydı, biz onu engelledik. Beşiktaş, Türkiye’nin en iyi kadrosuna sahip tartışmasız. Daha fazla da atabilirdik. Kaldı 270 dakika, bu 270 dakikayı da en iyi şekilde değerlendirmek istiyoruz. Bu kadar sıkıntı içerisinde her oyuncuya anormal derecede ihtiyacımız var. Martin’in (Linnes) ayağı bayağı oyulmuş, krampon darbesi var. Umarım Akhisar maçına kadar düzelir. Maicon da sahanın en iyilerindendi. Serdar’ın yokluğunu da aratmadı. Özetle takım olarak tüm oyuncularım iyiydi.

Yine ona attırırım

Galatasaray’ın gol yükünü çeken ve 27 golü bulunan Bafetimbi Gomis derbilerde susuyordu. Dün Beşiktaş’a karşı konuşmak istedi ve o fırsatı da buldu. Fransız forvet penaltı atışını gole çeviremedi. Gomis, bu sezon ikinci kez penaltı kaçırdı (İlki Konya maçındaydı). Bu arada Fatih Terim, Gomis’e destek verip “Gomis bizim önemli bir golcümüz. Attığı gol sayısı önemli bir sayı. Bir daha penaltı olursa yine ona attıracağım. Varsın diğer maçlarda atsın, derbilerde atmasın” diye konuştu.

Donk müthiş çocuk!

Fatih Terim Donk’un artan performansına değinerek “Donk her geçen gün daha iyi oluyor, vazgeçilmezimiz oluyor. Çok çalışıyor. Tüm arkadaşların sevdiği, müthiş bir çocuk. Öyle bir yarışın içerisindeyiz de bunları atacak halimiz yok. Donk’un bizlere sormadan ayrılacağını sanmıyorum. Ben onu takımda görmek istiyorum. Sahanın içerisinde birden fazla görev yapabilecek bir oyuncunun gitmesinden yana değiliz” dedi.

Belhanda cezalı

Sarı-kırmızılı takım, Beşiktaş karşısında çok önemli bir galibiyet aldı ama bir de kayıp verdi. Kart sınırındaki Belhanda derbide Medel’e yaptığı faul sonrası sarı kart gördü ve önümüzdeki hafta Akhisar’da oynanacak kritik mücadelede cezalı duruma düştü.



Gol rekoru da geldi

Hatfayı lider tamamlayan Cimbom ligde 70 gole ulaştı ve bu son 12 sezonda ilk 31 haftalar itibarı ile en yüksek rakamdı. Sarı-kırmızılılar, en son 2005/06 sezonunun 31. haftasında 73 gol atmış, o sezonu da şampiyon olarak tamamlamıştı.



Oğul mutlu, baba üzgün

Ligde dün aile arasında duygusal bir durum yaşandı. G.Saray’ın geçen hafta profesyonel yaptığı ve Beşiktaş maçında kadroya aldığı Boran Güngör, galibiyete sevinirken Başakşehir’in kaleci antrenörü babası Haluk Güngör ise Aslan’ın kazanmasına üzüldü.