Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Beşiktaş maçının ardından trafik kazası geçirdi. Gece kulüpten evine dönmekte olan Başkan Cengiz'in şoförünün kullandığı otomobilin, otobanda minibüsle çarpıştığı öğrenildi. Hasar olan araçlarda ciddi yaralanmanın olmadığı belirtildi.