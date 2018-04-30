Galatasaray kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Beşiktaş maçının ardından trafik kazası geçirdi. Gece kulüpten evine dönmekte olan Başkan Cengiz'in şoförünün kullandığı otomobilin, otobanda minibüsle çarpıştığı öğrenildi. Hasar olan araçlarda ciddi yaralanmanın olmadığı belirtildi.
Galatasaray Başkanı trafik kazası geçirdi
30.04.2018 - 10:37 | Son Güncelleme: 30.04.2018 - 11:07
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Galatasaray Başkanı Cengiz, Beşiktaş maçının ardından trafik kazası geçirdi.
Etiketler : mustafa cengiz,trafik kazası,galatasaray,
558222 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/558222.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Galatasaray
31
21
3
7
70
32
38
66
2
Başakşehir
31
20
5
6
56
31
25
65
3
Fenerbahçe
31
18
9
4
66
33
33
63
4
Beşiktaş
31
18
8
5
59
27
32
62
5
Trabzonspor
31
13
10
8
55
45
10
49
6
Göztepe
31
13
8
10
48
48
0
47
7
Sivasspor
31
14
5
12
41
45
-4
47
8
Kayserispor
31
12
8
11
41
48
-7
44
9
Kasımpaşa
31
11
7
13
47
52
-5
40
10
Malatyaspor
31
10
9
12
35
41
-6
39
11
Bursaspor
30
10
6
14
39
41
-2
36
12
Akhisar Bld.Spor
31
9
9
13
39
49
-10
36
13
Alanyaspor
31
10
5
16
49
54
-5
35
14
Antalyaspor
31
9
8
14
37
54
-17
35
15
Konyaspor
30
8
8
14
33
36
-3
32
16
Osmanlıspor
31
8
8
15
45
54
-9
32
17
Gençlerbirliği
31
7
9
15
35
50
-15
30
18
Karabükspor
31
3
3
25
20
75
-55
12
31. Hafta Maçları
27.4.2018
Göztepe 5 - 0 Kardemir D.Ç. Karabükspor
28.4.2018
Demir Grup Sivasspor 1 - 0 Gençlerbirliği
28.4.2018
Antalyaspor 1 - 2 Trabzonspor
28.4.2018
Kasımpaşa 1 - 4 Fenerbahçe
29.4.2018
Evkur Yeni Malatyaspor - Akhisar Belediye Gençlik Ve Spor
29.4.2018
Kayserispor - Alanyaspor
29.4.2018
Osmanlıspor Futbol Kulübü 1 - 4 Medipol Başakşehir Fk
29.4.2018
Galatasaray 2 - 0 Beşiktaş
30.4.2018
Bursaspor - Atiker Konyaspor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Çaykur Rizespor
33
19
9
5
64
36
28
66
2
Ankaragücü
33
18
8
7
54
33
21
62
3
Ümraniyespor
33
17
7
9
46
32
14
58
4
Boluspor
33
17
6
10
52
30
22
57
5
Gaziantep BB
33
15
8
10
55
34
21
53
6
Erzurum BB
33
14
10
9
55
43
12
52
7
Altınordu
33
15
7
11
54
44
10
52
8
Balıkesirspor
33
15
7
11
52
45
7
49
9
İstanbulspor
33
14
7
12
43
37
6
49
10
Elazığspor
33
13
8
12
51
42
9
47
11
Giresunspor
33
12
8
13
45
40
5
44
12
Adanaspor
33
12
7
14
41
53
-12
43
13
Adana Demirspor
33
11
7
15
43
46
-3
40
14
Eskişehirspor
33
11
8
14
60
56
4
38
15
Denizlispor
33
10
8
15
43
46
-3
38
16
Samsunspor
33
7
14
12
29
43
-14
35
17
Manisaspor
33
7
3
23
30
76
-46
15
18
Gaziantepspor
33
2
4
27
14
95
-81
1