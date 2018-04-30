Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bursaspor Konyaspor maçı şifresiz canlı anlatım izle ve Bursa Konya maçı canlı skoru kaç kaç? gibi merak ettiklerinize bu haberden ulaşabilirsiniz. Spor Toto Süper Lig'de 31. haftanın son maçında Bursaspor, Atiker Konyaspor ile karşılaşıyor. Bursaspor, oynadığı 30 maçın ardından 10 galibiyet, 6 beraberlik ve 14 mağlubiyet elde ederek 36 puanla 11. sırada bulunuyor. 8 galibiyet, 8 beraberlik ve 14 mağlubiyet alarak 32 puanı bulunan Konyaspor ise 15. sırada yer alıyor. Düşme hattını yakından ilgilendiren Bursaspor Konyaspor maçı canlı skoru ve Bursa Konya maçı şifresiz canlı anlatımı, özet görüntüleri ise turkiyegazetesi.com.tr adresinden aktarılıyor. İşte Bursa Konya maçı şifresiz canlı anlatımı ve skoru...

Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak Bursaspor - Konyaspor maçı saat 20:00'da beIN Sports ekranlarından şifreli olarak izlenecek.

BURSASPOR'DA ATİKER KONYASPOR MAÇI HAZIRLIKLARI TAMAMLANDI

Bursaspor, Spor Toto Süper Lig'in 31.haftasında yarın sahasında yapacağı Atiker Konyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı. Özlüce Tesisleri'nde teknik direktör Mustafa Er yönetiminde gerçekleşen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. El topu oyunu ile yapılan ısınmanın ardından 5'e 2 pas pres çalışması yapan yeşil-beyazlı ekip, daha sonra taktik organizasyonla antrenmanı sonlandırdı. Bursaspor-Atiker Konyaspor maçı yarın saat 20.00'de Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanacak.

ATİKER KONYASPOR, BURSASPOR MAÇINA HAZIR

Atiker Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında yarın deplasmanda Bursaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana ısınma koşusuyla başlayan yeşil-beyazlılar, koordinasyon çalışmasının ardından 8'e 2 top kapma oynadı. El topu çalışması ile süren idman, reaksiyon ve sürat çalışması ile sona erdi. Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda yarın saat 20.00'de başlayacak Bursaspor-Atiker Konyaspor maçını, hakem Ali Palabıyık yönetecek.

BURSASPOR, KAPALI GİŞE OYNAYACAĞI MAÇA MUTLAK 3 PUAN PAROLASIYLA ÇIKACAK

Bursaspor, kapalı gişe oynayacağı Konyaspor karşılaşmasına alt sıralardan uzaklaşmak adına mutlak 3 puan parolasıyla çıkacak.

Spor Toto Süper Lig’in 31. haftasında yeşil-beyazlı ekip, yarın sahasında Atiker Konyaspor ile karşılaşacak. Ligde geride kalan 30 haftada hanesine 36 puan yazdıran Bursaspor, son haftalardaki kötü gidişatını Karabükspor maçında aldığı 3 puanla sonlandırmıştı. 4-1’lik farklı galibiyetle moral bulan Timsah, taraftar desteğini de arkasına alacağı Konyaspor maçında da sahadan 3 puanla ayrılarak alt sıralardan uzaklaşmak istiyor.

Süper Lig’de 30. randevu

İki ekip, yarın oynayacakları karşılaşma ile birlikte Süper Lig’de 30. kez karşı karşıya gelecek. Bu maçlarda Bursaspor, 13 kez sahadan galibiyet ile ayrılırken, Konyaspor ise 8 müsabakada gülen taraf olmayı başardı. Ligin ilk yarısında Konya'da oynanan karşılaşmada konuk ekip Bursaspor, sahadan 3-0 galip ayrılmıştı.

Bursaspor evinde üstün

Ev sahibi Bursaspor, Konyaspor’a karşı evinde oynadığı 14 Süper Lig maçının yalnızca 1’inde sahadan mağlubiyetle ayrıldı. 14 maçta 10 galibiyet, 3 beraberlik elde eden Timsah, bu maçların 8’inde ise rakibinden gol dahi yemedi.

Titi’nin durumu maç saati netlik kazanacak

Bursaspor’da geçtiğimiz gün yapılan antrenmana sol kalça adalesinde sertleşme olduğu için çıkmayan Titi’nin yarınki mücadelede forma giyip giymeyeceğinin maç saati netlik kazanacağı belirtildi.

Kapalı gişe

Bursaspor yönetimi, Konyaspor maçı öncesi bilet fiyatları 5 TL’ye kadar düşürürken, yeşil-beyazlı taraftarlar ise karşılaşmaya yoğun ilgi gösteriyor. Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda yalnızca VIP ve batı alt tribününde az sayıda bilet kaldığı gözlendi. Kalan biletlerin de maç saatine kadar satılması ve taraftar rekorunun kırılması bekleniyor. Yeşil-beyazlı ekip, bu sezonun 15. haftasında oynadığı ve toplamda 38 bin 108 biletli seyircinin tribünden takip ettiği Fenerbahçe karşılaşmasında rekor kırmıştı.

Düdük Ali Palabıyık’ta

Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda saat 20.00’de başlayacak olan müsabakayı Ali Palabıyık yönetecek. Palabıyık’ın yardımcılıklarını Serkan Olguncan ve Cevdet Kömürcüoğlu yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Mustafa Öğretmenoğlu.