Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

> Burhan Can Terzi

Beşiktaş ile Türk Telekom’da oynadığı derbiden 2-0’lık zaferle ayrılan Galatasaray’da artık şampiyonluk şarkıları söylenmeye başlandı. Bitime 3 hafta yarıştaki en güçlü rakiplerinden birini saf dışı bırakıp zirvedeki yerini koruyan Galatasaray, şampiyonluk kupasını pençelerinin arasına almış durumda. Galatasaray; Akhisar, Yeni Malatya ve Göztepe ile oynayacağı maçlarda hata yapmazsa lig tarihinde 21’inci şampiyonluğuna ulaşacak. İstatistikler de son 3 haftaya lider giren Galatasaray’ın şampiyonluğa ulaştığını yazıyor. Sarı-kırmızılılar, 1987-88 sezonundan itibaren bitime 3 hafta kala zirvede yer aldığı 10 sezonunda da şampiyonluk kupasının sahibi oldu. Galatasaray Fatih Terim’le 7’inci, tarihinde ise 21. şampiyonluğuna yürüyor.

> Karanlıktan aydınlığa

Kariyerinde ilk defa sezon ortasında takımın başına geçen Fatih Terim, şampiyonluğa ulaşılması halinde başarılarına bir yenisini daha ekleyecek. Kulübün kaotik bir döneminde sorumluluk alan Fatih Terim, imza gününden bugüne kadar arada geçen 129 günde takımda bambaşka bir hava oluşturdu. Beşiktaş maçından sonra oyuncularına soyunma odasında bir teşekkür konuşması yapan Terim “Hepiniz sahadaki mücadelenizle galibiyeti sonuna kadar hak ettiniz. Takımdaki bu heyecanı, hırsı ve ruhu gördükten sonra hiçbir endişem kalmadı. Şimdi derbi zaferine sevinebiliriz. Ama 1 günlük aradan sonra önümüzdeki maçlara konsantre olacağız. Bir yola girdik ve artık buradan dönüş yok. Kalan 3 maçı da kazanıp şampiyonluk kupasını hep beraber havaya kaldıracağız” ifadelerini kullandı.