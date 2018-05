Türkiye Gazetesi

Son iki sezonun şampiyonu Beşiktaş, son 10 günde yaşadıkları ile oldukça sancılı bir dönemin içine girdi. Fenerbahçe ile Kadıköy’de yarıda kalan olaylı kupa derbisiyle gerilen sinirler, ligdeki Galatasaray mağlubiyeti ve Şenol Güneş’in veda sinyali vermesiyle bambaşka bir boyuta ulaştı. Beşiktaş Basın Sözcüsü Metin Albayrak hem camia hem de teknik direktörleri Şenol Güneş’in zor bir süreçten geçtiğini belirterek, “Maçın bitiminden itibaren Şenol Güneş bırakıyor şeklinde sanki bir kampanya gibi konuşmalar, yazılar, haberler var. Hocamızın zor bir süreçten geçtiğini kimse düşünmüyor ve her türlü konuşuyorlar” dedi.



> Hedef gösterildi

Şenol Güneş’in; Fenerbahçe maçının tek sorumlusunun kendisi gibi yansıtılmasından ve maçın sadece kendi üzerinden konuşulmasından çok rahatsız olduğunun bilinmesi gerektiğini söyleyen Albayrak “Camia olarak hocamıza ilk dakikadan itibaren tüm desteği verdik, sadece biz değil, birçok spor kulübü de destek verdi, bunun kendisi de farkında. Ama sonrasında özellikle Fenerbahçe tarafından tüm olayın sadece kendi üzerinden konuşulması ve sanki tek sorumlunun kendisiymiş gibi gösterilmesi hocamızı inanılmaz derecede üzmüş durumda. Çünkü dürüst insanlar her zaman bu tip olaylar karşısında üzülür. Onun bir kırgınlığı var, bu açıkça görülüyor. Kendisi kolay günler geçirmedi, bunu anlamak lazım” diye konuştu.



> ‘Bırakıyorum’ demedi

Güneş’in içinde olduğu durumun hemen ‘bırakıyor’ şeklinde konuşulmasının da çok doğru olmadığını ifade eden Albayrak, “Geçen hafta takımın bu olaylardan etkilenmemesi için çok uğraştık. Ümraniye’deydik hep; hocamızla da bir çok kez bir araya geldik. Bu şekilde ‘bırakıyorum’ diye bir konuşmasına şahit olmadık, hep Galatasaray maçına dair konuşmalar geçti. Galatasaray maçını da kaybettik, hocamızın moralinin çok bozuk olmasında bunun da etkisi vardır mutlaka. Bunu da düşünmek lazım. Hemen ‘bırakıyor’ demek çok doğru bir yaklaşım değil. Kalan üç haftada her şey olabilir. Bizim yapmamız gereken üç maçımızı da almak” şeklinde konuştu.

GÜNEŞ’E KATAR’DAN ÇILGIN TEKLİF

Katar’ın Al Saad takımından Şenol Güneş’e yıllık 7 milyon avro civarında bir sözleşme teklif geldiği iddia edildi. Beşiktaş’tan ayrılmayı düşündüğü söyleyenen tecrübeli çalıştırıcı, Galatasaray maçından sonra “Bu maçla ilgili değil. Bundan sonra söyleyecek bir şeyim yok. Mecburiyetten buraya geliyoruz” sözlerile veda sinyali vermişti. Güneş, Al Sadd’a giderse, Katar ekibinin takım kaptanı efsane futbolcu Xavi’nin hocalığını yapacak.

Sezonu kapattılar!

Beşiktaş’ın Spor Toto Süper Lig’de Galatasaray ile oynadığı maçta sakatlanan Alvaro Negredo ve Pepe’den kötü haber geldi. Süper Lig’in bitimine 3 hafta kala iki oyuncunun da sezonu kapattığı ortaya çıktı. Alvaro Negredo Galatasaray ile oynanan maçın 35. dakikasında sakatlanmış, yerini Jeremain Lens’e bırakmıştı. Portekizli stoper ise sakatlandıktan sonra yerini Vida’ya emanet etmişti. Siyah-beyazlılarda Yeni Malatya maçı sonrasında da Caner Erkin sakatlanarak sezonu kapatmıştı.