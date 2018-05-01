Muğla U17 B Ligi'nde mücadele eden Marmarisspor, hafta sonu sahasında Ortaca Belediyespor'u konuk etti. Misafir takım karşılaşmanın 3. dakikasında 1-0 öne geçti. Maç bu skorlu tamamlandı. Karşılaşmanın bitiş düğünün çalmasının ardından iki takım futbolcuları arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede tekme tokat kavgaya dönüştü. Kavgaya bu sefer de sahaya inen taraftarlar dahil olunca ortalık savaş alanına döndü. Bıçak ve sopalar havada uçuşurken polis olayları yatıştırmak için havaya ateş açtı ve takviye ekip istedi. Güçlükle yatıştırılan kavga sonunda konuk takımdan bir futbolcunun omzu kırılırken 2 futbolcu da hafif yaralandı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
U17 Ligi’nde saha karıştı: 3 futbolcu yaralı
01.05.2018 - 11:24 | Son Güncelleme: 01.05.2018 - 11:25
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Muğla U17 Ligi’nde Marmaris ve Ortaca Belediyespor maçında taraftarlar, bıçak ve soplarla sahaya indi. Çıkan olaylarda 3 futbolcu yaralandı.
Etiketler : Muğla,U17 Ligi,Marmaris,Ortaca Belediyespor,kavga,
558363 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/558363.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Galatasaray
31
21
3
7
70
32
38
66
2
Başakşehir
31
20
5
6
56
31
25
65
3
Fenerbahçe
31
18
9
4
66
33
33
63
4
Beşiktaş
31
18
8
5
59
27
32
62
5
Trabzonspor
31
13
10
8
55
45
10
49
6
Göztepe
31
13
8
10
48
48
0
47
7
Sivasspor
31
14
5
12
41
45
-4
47
8
Kayserispor
31
12
8
11
41
48
-7
44
9
Kasımpaşa
31
11
7
13
47
52
-5
40
10
Bursaspor
31
11
6
14
41
42
-1
39
11
Malatyaspor
31
10
9
12
35
41
-6
39
12
Akhisar Bld.Spor
31
9
9
13
39
49
-10
36
13
Alanyaspor
31
10
5
16
49
54
-5
35
14
Antalyaspor
31
9
8
14
37
54
-17
35
15
Konyaspor
31
8
8
15
34
38
-4
32
16
Osmanlıspor
31
8
8
15
45
54
-9
32
17
Gençlerbirliği
31
7
9
15
35
50
-15
30
18
Karabükspor
31
3
3
25
20
75
-55
12
32. Hafta Maçları
4.5.2018
Medipol Başakşehir Fk - Demir Grup Sivasspor
5.5.2018
Kardemir D.Ç. Karabükspor - Atiker Konyaspor
5.5.2018
Trabzonspor - Kasımpaşa
6.5.2018
Akhisar Belediye Gençlik Ve Spor - Galatasaray
6.5.2018
Alanyaspor - Osmanlıspor Futbol Kulübü
6.5.2018
Fenerbahçe - Bursaspor
6.5.2018
Beşiktaş - Kayserispor
6.5.2018
Gençlerbirliği - Antalyaspor
7.5.2018
Göztepe - Evkur Yeni Malatyaspor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Çaykur Rizespor
33
19
9
5
64
36
28
66
2
Ankaragücü
33
18
8
7
54
33
21
62
3
Ümraniyespor
33
17
7
9
46
32
14
58
4
Boluspor
33
17
6
10
52
30
22
57
5
Gaziantep BB
33
15
8
10
55
34
21
53
6
Erzurum BB
33
14
10
9
55
43
12
52
7
Altınordu
33
15
7
11
54
44
10
52
8
Balıkesirspor
33
15
7
11
52
45
7
49
9
İstanbulspor
33
14
7
12
43
37
6
49
10
Elazığspor
33
13
8
12
51
42
9
47
11
Giresunspor
33
12
8
13
45
40
5
44
12
Adanaspor
33
12
7
14
41
53
-12
43
13
Adana Demirspor
33
11
7
15
43
46
-3
40
14
Eskişehirspor
33
11
8
14
60
56
4
38
15
Denizlispor
33
10
8
15
43
46
-3
38
16
Samsunspor
33
7
14
12
29
43
-14
35
17
Manisaspor
33
7
3
23
30
76
-46
15
18
Gaziantepspor
33
2
4
27
14
95
-81
1