Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Real Madrid Bayern Münih maçı hangi kanalda şifresiz izlenecek? sorusunun cevabı için haberimizde yer alan ''Real Madrid Bayern Münih maçı TRT 1 şifresiz canlı izle'' linkine tıklamanız yeterlidir. Şampiyonlar Ligi'nde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bu akşam erken final niteliğinde görülen maçta Real Madrid, 2-1'in rövanşında Bayern Münih'i kendi evinde konuk ediyor. Futbol severler ise Real Bayern maçı hangi kanalda şifresiz canlı izlenecek? sorusuna cevap arıyor. Türk hakem Cüneyt Çakır'ın düdük çaldığı Real Madrid Bayern Münih karşılaşmasında ilk mücadelesinde 28. dakikada Joshua Kimmich Bayern Münih'i 1-0 öne geçirmiş, 44. dakikada ise Marcelo skora dengeyi getiren golü kaydetmişti. 57'de ise Marco Asensio, Bayern Münih'e kendi evinde şoku yaşatarak Real Madrid'e galibiyeti getiren golü kaydetmişti. Hem saha ve seyirci hem de skor avantajı elinde bulunan Real Madrid, Bayern Münih karşısında daha rahat oynayacak. Bayern Münih ise final şansını korumak için zorlu Real deplasmanında gol veya goller bularak mücadelenin ardından finale adını yazdırmak istiyor. TRT 1 ve Tivibu Spor ekranlarından şifreli olarak izlenen Real Madrid Bayern Münih maçı TSİ 21:45'te başlıyor...

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ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE RÖVANŞ ZAMANI

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasında finale yükselen takımlar, yarın ve 2 Mayıs Çarşamba günü TSİ 21.45'te oynanacak rövanşların ardından belli olacak. İspanyol temsilcisi Real Madrid, deplasmanda 2-1 mağlup ettiği Almanya'nın Bayern Münih takımını Santiago Bernabeu Stadı'nda konuk edecek. Müsabakayı, FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Milli futbolcu Cengiz Ünder'in forma giydiği İtalyan kulübü Roma ise deplasmanda 5-2 yenildiği İngiliz ekibi Liverpool'a karşı Roma Olimpiyat Stadı'nda tur arayacak. UEFA Şampiyonlar Ligi finali, 26 Mayıs'ta Ukrayna'nın başkenti Kiev'de yapılacak.

- UEFA'DAN ÇAKIR'A DEV GÖREV

FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçında İspanya'da oynanacak olan Real Madrid-Bayern Münih maçını yönetecek. UEFA'dan Cüneyt Çakır'a bir önemli görev daha geldi. FIFA kokartlı hakem, İspanya'nın Real Madrid ile Almanya’nın Bayern Münih takımları arasında 1 Mayıs Salı günü Santiago Bernabeu'da oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final müsabakasını yönetecek. Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Hüseyin Göçek ve Barış Şimşek'in ilave yardımcı hakem olarak görev yapacağı müsabakanın dördüncü hakemi ise Mustafa Emre Eyisoy olacak. Allianz Arena'da oynanan turun ilk maçında gülen taraf 2-1'lik skorla Madrid ekibi olmuştu.

5. yarı finaline çıkacak

Tecrübeli hakem, 5. kez Şampiyonlar Ligi'nde yarı final yönetecek. Çakır, bu mücadeleyle birlikte Devler Ligi'nde son 4 sezonda 1'i final olmak üzere 4 yarı final yönetmiş olacak.

REAL MADRİD İLK MAÇTAN AVANTAJLI

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında Real Madrid, Almanya deplasmanında Bayern Münih'i 2-1 mağlup ederek tur avantajını kaptı. Allianz Arena'da Alman devi Bayern Münih, UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Real Madrid'i konuk etti. İlk gol perdesini ev sahibi ekip açtı. 28. dakikada Rodriguez'in pasında topla buluşan Kimmich, ağları sarsarak skoru 1-0 yaptı. 45. dakikada Real Madrid, Marcelo'nun golüyle skoru eşitledi ve iki takım soyunma odasını 1-1'lik skorla girdi. İkinci yarıda da tempo oldukça yüksekti. 57. dakikada Vazquez'in ortasında Asensio, şık bir golle İspanyol ekibini 2-1 öne geçirdi. İlerleyen dakikalarda iki takımın da ataklarından sonuç çıkmayınca Real Madrid sahadan 2-1 galip ayrıldı. Bu sonuçla Zidane'ın öğrencileri tur kapısını araladı.

İki takım arasındaki rövanş mücadelesi 1 Mayıs'ta TSİ 21.45'te Santiago Bernabeu'da oynanacak.