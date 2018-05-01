Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sarıyer Spor Kulübü'nde 20 Mayıs'ta yapılacak olan kongrede mevcut başkan Saffet Akkoyun, yeniden aday olacağını belirtti. Saffet Akkoyun, yaptığı yazılı açıklamada, "1 sene yöneticiliğini, 6 sene de başkanlığını yapmaktan gurur duyduğum Sarıyer Spor Kulübü'nün 20 Mayıs 2018 tarihinde yapılacak olan olağan genel kurulunda tekrar aday olduğunu tüm kamuoyuna ilan ederim" ifadelerini kullandı. Başkan Akkoyun'un yeniden aday olmasına camiadan da büyük destek geldi.