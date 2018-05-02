Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Beşiktaş’ta herşey Şenol Güneş için... Tecrübeli çalıştırıcı Galatasaray mağlubiyeti sonrası veda eder gibi bir konuşma yapınca yönetim harekete geçti. Şenol Güneş’e büyük imtiyazlar verilmeye hazırlanıyor. Eğer 65 yaşındaki teknik adam kendisine sunulacak teklifi kabul ederse “futbolun tek patronu” olacak. Yönetim, Şenol Hoca ile İngiltere Premier Lig’deki menajer modelini hayata geçirmek istiyor. Şenol Güneş “devam” derse transferde tam yetki verilecek. Bütçe doğrultusunda istediği futbolcuları kadroya katabilecek olan başarılı teknik adam, böylelikle geçmişte çok şikâyet ettiği transfer konusunda istediği ortamı bulmuş olacak. Ayrıca futbolcuların kazanacağı primlerden, alacağı cezalara kadar tek yetkili Şenol Güneş olacak. Ümraniye’de bundan böyle sadece Şenol Hoca’nın sözü geçecek.



Görüşme sezon sonu

Şenol Güneş, Beşiktaş’ta görev yaptığı 3 sezonda da her transfer döneminde memnuniyetsizliğini dile getirmişti. Özellikle sezon başında Burak Yılmaz’ı çok isteyen tecrübeli çalıştırıcı hayal kırıklığına uğramıştı. Ara transfer dönemindeki gelişmeler de Şenol Hoca’nın belini bükmüştü. Cenk Tosun’un Everton’a satılmasının ardından Demba Ba’yı isteyen Güneş yine umduğunu bulamamıştı. Golcü açığını yönetim Vagner Love ile kapatmaya çalıştı ancak Brezilyalı golcü suskunları oynaması, Beşiktaş’ın şampiyonluk yarışında geride kalmasına sebep oldu. Tüm bu sebeplerden dolayı yönetim artık Şenol Güneş’in tam istediği gibi bir çalışma ortamı oluşturmak istiyor. Sezon sonunda Başkan Fikret Orman yeni çalışma modelini Şenol Güneş’e sunacak ve Beşiktaş’ın önümüzdeki sezonki yol haritası belirlenecek.

İstiklal Marşı’nı ezberledim

Anderson Talisca, Beşiktaş dergisinin mayıs ayı sayısında yer alan röportajında sosyal medyada gündem olan flütle İstiklal Marşı çalması konusuna açıklık getirdi. Brezilyalı yıldız “Her maçta duya duya ezberledim. Kulağıma yazılmış bir notaydı. Bir denemek istedim” dedi. Talisca, bu sezon elde edilen sonuçlar konusunda ise “Futbolun doğasında var, bazen kazanırsınız, bazen kaybedersiniz. Biz Beşiktaş takımı ve taraftarıyla bir bütün olmayı başardık” değerlendirmesinde bulundu.

Kartal Tahkim’e gitti

Beşiktaş Kulübü, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Fenerbahçe ile yapılan ve olaylar nedeniyle tatil edilen, sonrasında da Türkiye Futbol Federasyonunun kaldığı yerden oynanması yönündeki kararına itiraz geldi. Siyah-beyazlılar, itirazını Tahkim Kuruluna yaparken hukuk işlerinden sorumlu yönetici Şafak Mahmutyazıcıoğlu, “Maça çıkmama kararı camiamızın doğruluğuna inanarak aldığı bir karardır ancak yıllar sonra ‘Niçin Tahkim’e gidilmedi’ diye sorulmasını ve bu yüzden hesaba çekilmeyi istemiyoruz. Bu yüzden bütün hukuki girişimleri yapıyoruz. Yaptığımız başvurunun ardından sonuç lehimize olmaz ise Beşiktaş aldığı kararı 3 Mayıs Perşembe günü uygulayacaktır ve sahaya çıkmayacaktır” dedi.

