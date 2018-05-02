Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Türkiye’deki spor anlayışının değişmesi ve gelişmesi gerektiğini söyledi. Fenerbahçe Bursa Şubesi ve Bursa Fenerbahçeliler Derneği’nin açılışını gerçekleştiren Yıldırım, “Türkiye’de sporla beraber yanlış yollara gitmeye başladık” vurgusunda bulunurken, “Her gün kavga dövüşle yaşanmaz. Avrupa’ya bakıyorsunuz statlar dolu. Takım şampiyonluğa oynuyor stat dolu, küme düşüyor stat yine dolu. Bizim de bu kültürü yakalamamız lazım. Bunun yolu diğer takımlara saygı göstermekten geçiyor. Rakiplere saygı göstermeli ve biz de bu saygıyı görmeli, hissetmeliyiz. Sporu geliştirmeliyiz” diye konuştu.

> Birliğimizi korumalıyız

Başkanlık seçimi öncesi birlik ve beraberlik çağrısını tekrarlayan Aziz Yıldırım “Fenerbahçe’ye sahip çıkalım. Bölmeyelim, böldürmeyelim. Fenerbahçe bölünürse, son kale Fenerbahçe giderse Türkiye’de başka şeyler olur” dedi. 3 Temmuz sürecine dikkat çeken Yıldırım “O günleri, Fenerbahçelilerin dik duruşuyla, birlik, beraberlik içerisinde aştık” hatırlatması yaptı. Fenerbahçe Evleri’nin öneminin altını çizen Aziz Yıldırım, “Edirne ve Antalya’da açacağız, Kayseri’de temel atıldı, Sakarya’da başlayacağız. Burada da bir arazi bulup yapalım. Bunları yaparsak birleşmiş ve Türkiye’ye yayılmış oluruz. Bu, Fenerbahçe’yi yıkılmaz hâle getirir” ifadesini kullandı.

F.BAHÇE ŞAMPİYONLUK İÇİN FIRSAT KOLLUYOR

Kazanıp, bekleyeceğiz

Sezon bitimine 3 hafta kala üçüncülüğe yerleşen Fenerbahçe’de moraller yükselirken teknik direktör Aykut Kocaman’dan uyarı geldi. Rakiplerin ne yaptığıyla ilgilenmeden önlerine bakmak zorunda olduklarını vurgulayan Kocaman oyuncularına “Bize düşen kendi maçlarımızı kazanıp beklemek. Sonrasında neler olacağını göreceğiz” dedi. Öncelikli hedeflerinin şampiyonluk olduğunu vurgulayan Aykut Hoca “Şampiyonlar Ligi son derece önemli. Lig ikinciliğini de yabana atmıyoruz. Bu nedenle hata yapmadan sezonu kapatmalıyız. Ben size güveniyorum” sözleriyle moral aşıladı.

Skrtel bandajla

Kasımpaşa maçında kafası yarılan Martin Skrtel özel bandajla sahaya çıkacak. Başına 10 dikiş atılan Slovak savunmacının oynamasına engel bir durum olmadığı belirtilirken, sağlık ekibi Skrtel’e başını koruma amaçlı özel bir bandaj hazırlayacak.



Dirar Bursa’ya

Adalesindeki sertleşme nedeniyle Kasımpaşa maçında forma giyemeyen Nabil Dirar, hafta sonunda formasına kavuşacak. Beşiktaş’ın sahaya çıkması hâlinde oynanacak kupa maçında yer almayacak Faslı yıldız Bursa’ya karşı görev yapacak.