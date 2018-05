Türkiye Gazetesi

Burhan Can Terzi

Şampiyonluk kapısını aralayan Galatasaray’da Fatih Terim, kendisini ve yardımcılarını adeta Florya’ya kilitledi. Beşiktaş derbisi sonrasında oyuncularına bir günlük izin veren Terim, şampiyonluk gelene kadar kampa devam edeceklerini söyledi. Terim’in ekibinden Fahri Yılmaz, Florya’dan bir an olsun ayrılmazken, derbinin ardından bile geceyi tesislerde geçirdi. Her detay üzerine kafa yoran Fatih Terim ve yardımcıları konsantrasyonu bozacak herhangi bir olay yaşanmaması için adeta teyakkuz hâlinde. Futbolcularla her an diyalog içinde olan Hasan Şaş “Size şampiyon oldunuz tebrikler mesajı gelecektir. Hadi hadi işi bitirdiniz diye söyleyeceklerdir. Bunlara itibar etmeyin, tuzağa düşmeyin. Biz maç kazandık, şampiyonluğu değil. Son 270 dakika. Konsantrasyon” ifadeleriyle uyarılarda bulundu.



Sen bizim yıldızımızsın

Fatih Terim ve ekibinin hassasiyetinin futbolcular da farkında. Takımın 10 numarası Younès Belhanda “Çok güzel bir derbi oynadık. Artık sona doğru yaklaşıyoruz. İnşallah şampiyon olacağız” ifadelerini kullanırken, Rodrigues, “Adım adım geldik. Adım adım şampiyonluğa gidiyoruz” dedi. Fatih Terim, kulüp doktoru Yener İnce’den Martin Linnes ve Mariano’nun sakatlıkları hakkında bilgi aldı. Mariano’nun olmasa da Linnes’in Akhisar deplasmanına yetişme ihtimalinin olduğu bilgisini alan Terim, derbide penaltı kaçırdığı için biraz buruk olan Gomis’le de bire bir toplantı gerçekleştirdi. Fransız yıldıza başını asla öne eğmemesini söyleyen tecrübeli teknik adam “Sen bizim yıldızımızsın. Penaltı kaçırman hiç önemli değil. Üç haftamız var ve senin bu 3 haftada rolün çok büyük olacak” diyerek oyuncusuna moral verdi.

ELMANDER’DEN ESKİ HOCASINA ÖVGÜ

Takım sıkışırsa Terim devrede

G.Saray’ın eski yıldızı Johan Elmander, açıklamalarda bulundu. Sarı-kırmızılı kulüp için yetenek avcılığı yapan Elmander, Fatih Terim’e övgüler dizdi. İsveçli “Terim çalıştığım en iyi teknik adam. Bizimle yaptığı takım konuşmaları inanılmazdı. Bir F.Bahçe maçında sakatlanmıştım, kenara geldiğimde ‘Hadi sen oynayabilirsin’ diyerek oyuna döndürmüştü. Soyunma odasında işi bitirir. Takımın ihtiyacı olduğu zamanı iyi bilir ve o zaman devreye girer” diye konuştu.

İlk 45 belirleyici

Bu sezon deplasman maçlarında büyük sıkıntı yaşayan Galatasaray, Fatih Terim döneminde 7 dış saha karşılaşmasında 3 galibiyet, 3 mağlubiyet, 1 de beraberlik aldı. Galatasaray galip tamamladığı bu maçların ilk yarılarını da önde kapatmıştı. Cimbom soyunma odasına galip giremediği diğer 4 deplasmanda maçında ise 3 puan almayı başaramadı. Akhisar deplasmanında puan kaybına tahammülü olmayan Galatasaray’da teknik heyet bu konunun üzerinde duruyor.