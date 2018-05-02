Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Roma Liverpool maçı şifresiz canlı anlatım izle ve skoru kaç kaç? ile ilgili detaylar haberimizde. Şampiyonlar Ligi yarı final ikinci maçında İngiliz devi Liverpool, Roma'ya konuk oluyor. Eşleşmenin ilk maçını 5-2 kazanan Liverpool, Roma deplasmanında avantajını kullanarak adını finale yazdırmanın peşinde. Öte yandan Cengizli Roma ise evinde Barcelona'yı yendiği gibi Liverpool'u da 3-0 veya daha farklı yenerek adını finale yazdırmak istiyor. Milli futbolcumuz Cengiz Ünder, ilk karşılaşmada ilk 45 dakika forma giymişti. Türk futbolseverler ise Cengiz'in rövanşta oynayıp oynamayacağını merak ediyor. Peki Roma Liverpool maçı şifresiz canlı anlatım izle ve skoru kaç kaç? İşte detaylar...

Roma-Liverpool maçı hangi kanalda, saat kaçta?​

Roma Olimpiyat Stadı'nda oynanacak mücadele TSİ 21.45’te başlayacak. Damir Skomina'nın yöneteceği karşılaşma Tivibu Spor 2 ekranlarından naklen yayınlanacak. Karşılaşmanın canlı anlatımı ise turkiyegazetesi.com.tr'de.

Muhtemel 11'ler

Roma: Alisson, Florenzi, Fazio, Manolas, Kolarov, Strootman, Rossi, Nainggolan, Cengiz, Perotti, Dzeko

Liverpool: Karius, Alexander-Arnold, Lovren, Dijk, Robertson, Wijnaldum, Henderson, Milner, Salah, Mane, Firmino

3 farklı galibiyet

Liverpool her türlü galibiyet ve beraberlikte turu geçerken maç sonucu Roma lehine 5-2 olursa karşılaşma uzatmalara gidecek. Roma’nın turu geçebilmesi için 2 gol yemeden 3 farklı galip gelmesi gerekiyor.

İtalyan ekibinde Rick Karsdorp ve Gregoire Defrel sakatlıklarından dolayı maçta forma giyemezken, Liverpool’da ise Adam Lallana, Joel Matip, Emre Can ve Alex Oxlade Chamberlain sakatlıkları sebebiyle kadroda yer alamayacak. Kırmızılar’da Joseph Gomez’in durumu maç saatinde belli olacak.

Roma, Liverpool maçına hazır

AS Roma, kritik Liverpool mücadelesi öncesi hazırlıklarını tamamladı. Jürgen Klopp'un takımına karşı Roma Olimpiyat Stadı'nda mücadele edecek olan İtalyan ekibi, Trigoria kasabasındaki tesislerinde gerçekleştirilen son antrenmanını basın mensuplarına açtı.

İlk 15 dakikası basına açık olarak yapılan antrenmanda sarı kırmızılı takımın oyuncuları ısınma hareketleri yaptı.

Başkent ekibinin oyuncuları, Liverpool'daki karşılaşma öncesi Roma taraftarları ile giriştiği kavgada ağır yaralanan ve halen komada olan 53 yaşındaki İngiliz Sean Cox'u da unutmadı. Romalı oyuncular antrenmana, "Forza Sean (Dayan Sean)" yazılı formalarla çıkarak, rakip takım taraftarına desteklerini ortaya koydu.

Roma’da yoğun güvenlik

Öte yandan, Liverpool'da yaşanan bu talihsiz olayın benzerinin tekrarlanmaması için Roma'da yoğun güvenlik önlemleri alındı.

5 bin Liverpool taraftarının kente gelmesi beklenirken, 1500'e yakın polisin maç günü görev yapacağı açıklandı.

Polis yetkilileri, Liverpool taraftarlarının hiçbir engelle karşılaşmayacağını, onların tarihi şehrin tadını çıkarmalarını sağlayacaklarını ve herhangi bir taşkınlık yaşanmasına karşın çok sayıda güvenlik görevlisinin çalışacağını belirtti.

Alınan tedbirler arasında kent merkezindeki dükkanların, 1 Mayıs akşamından maçın ertesi sabahına kadar dışarıya içki satışı da yasaklandı.

Bu arada, teknik direktör Eusebio Di Francesco'nun belirlediği 21 kişilik maçın kadrosunda Cengiz Ünder de kendisine yer buldu.