Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında yarıda kalan maçın devamı bugün yapılıyor. İki takım arasında Ülker Stadı’nda 19 Nisan’da yapılan ancak hakem Mete Kalkavan tarafından 57. dakikada skor 0-0’ken tatil edilen derbiyle ilgili Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, yarıda kaldığı andaki şartlarla, seyircisiz oynanmasına karar vermişti. Bunun üzerine Beşiktaş Kulübü, sahaya çıkmama kararı almıştı. Beşiktaş, hakem Mete Kalkavan tarafından tatil edilen maça çıkmama kararını değiştirmezse derbiyle ilgili kararı TFF verecek. Peki FB BJK maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

Fenerbahçe - Beşiktaş tekrar maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Beşiktaş, Ülker Stadı’nda yarın saat 20.30’da 57. dakikadan başlayacak karşılaşmaya çıkmaması durumunda, derbiyle ilgili nihai kararı ve finale çıkan takımı yine TFF açıklayacak. Bu arada yarıda kalan karşılaşmanın devame ATV'den canlı yayınlanacak. Detaylar ise fanatik.com.tr'de...

İki takım arasında Beşiktaş’ın ev sahipliğinde Vodafone Park’ta yapılan ilk maç 2-2 tamamlanmıştı.

Fenerbahçe sahaya çıkacak

Fenerbahçe, rakibi kararını değiştirmese bile statü gereği sahaya çıkacak. Sarı-lacivertliler sahada belli bir süre bekledikten sonra, maçın hakemi Beşiktaş’ın sahaya çıkmaması gerçekçesiyle derbiyi bir kez daha tatil edecek.

Ziraat Türkiye Kupası Statüsü’nün maça çıkmama durumuyla ilgili verilecek cezaları düzenleyen ilgili maddesinin hükmüne göre siyah-beyazlı ekip bu durumda hükmen mağlup sayılacak. Organizasyondan ihraç edilecek Beşiktaş, gelecek sezon da Türkiye Kupası’na katılamayacak ve kupanın ticari haklarından elde edilen gelirin dağıtımıyla ilgili de talepte bulunamayacak.

Kupa statüsündeki 8. maddenin 1. hükmünde şu ifadeler yer alıyor: "Türkiye Kupası müsabakalarında yer almaya hak kazanmasına rağmen müsabakada yer almayan kulüp hakkında, hükmen mağlubiyet kararı verilmekle birlikte o sezonki Türkiye Kupası müsabakalarından ihraç edilir ve takip eden sezonda Türkiye Kupası’nda yer alamaz. Ayrıca, Türkiye Kupası’nın ticari haklarından elde edilen gelirlerin dağıtımına ilişkin olarak hiçbir talepte bulunamaz."

Kupa finali Diyarbakır’da

Ziraat Türkiye Kupası’nda final müsabakası 9 Mayıs Çarşamba günü Diyarbakır’da oynanacak. Kupada finale kalan ilk takım Galatasaray’ı eleyen Teleset Mobilya Akhisarspor olmuştu. Derbinin sonucuna göre de ikinci finalist takım belli olacak.