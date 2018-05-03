Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe Beşiktaş maçı oynanacak mı, FB BJK maçı var mı ve Beşiktaş, Fenerbahçe maçına çıkacak mı? sorularının cevabı bu haberde. Ziraat Türkiye Kupası'nda geçen hafta oynanan ve ikinci yarının hemen başına çıkan olayların ardından hakem Mete Kalkavan tarafından tatil edilen, artından TFF'nin verdiği kararla bugün oynanması beklenen Fenerbahçe Beşiktaş derbi maçı var mı? sorusunun cevabı bugün cevap bulacak. Peki Beşiktaş, Fenerbahçe maçına çıkacak mı, FB BJK derbi maçı oynanacak mı, Fener Beşiktaş maçı saat kaçta başlayacak, Fenerbahçe Beşiktaş derbi maçı kaçıncı dakikadan itibaren oynanacak? işte tüm bu soruların cevabına, ''Fenerbahçe Beşiktaş Maçı Var Mı? (Beşiktaş, Fenerbahçe maçına çıkacak mı?)'' başlıklı haberimizden ulaşabilirsiniz.

Olaylı geçen Türkiye Kupası'ndaki Fenerbahçe Beşiktaş derbi maçının ardından alınan kararla 3 Mayıs'a ertelenen ve saat 20:30'da başlayacak mücadelenin 57. dakikadan kaldığı yerden devam edeceği kararı alınmıştı. Beşiktaş Kulübü ise Fenerbahçe maçı için verilen kararın doğru olmadığını bu sebeple tarihi bir hamle yaparak bu maça çıkmayacağını günler öncesinden açıklamıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP lideri Devlet Bahçeli, Spor Bakanı Osman Bak'ın da devreye girerek; ''Beşiktaş maça çıksın'' çağrısında bulunmasına rağmen, Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, ''Eğer takımı o maça çıkararısam, bu koltukta oturamam'' demişti.

Beşiktaş'ın bastıra bastıra ''maça çıkmayacağız'' açıklamasına karşın; Fenerbahçe cephesinden ''Beşiktaş maçının hazırlıkları devam ediyor'' haberleri tüm hafta dikkat çekmişti.

Şenol Güneş'in kafasına 5 dikiş atılmıştı

Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in kafasına sarı-lacivertli tribünlerden atılan yabancı maddenin ardından 5 dikiş atılmış, Şenol Hoca o geceyi hastanede geçirmişti.

Beşiktaş, Fenerbahçe maçına çıkmazsa ne ceza alacak?

Kupada siyah-beyazlıların maça çıkmama durumuyla ilgili kulüp hem hükmen mağlup sayılarak organizasyondan ihraç edilecek hem de önümüzdeki sezon Türkiye Kupası'na katılma şansını elde edemeyecek. Bunun yanında sezon başında kupada elde ettiği gelirden de olacak.

Kupa statüsündeki 8. maddenin 1. hükmünde şu ifadeler yer alıyor:

"Türkiye Kupası müsabakalarında yer almaya hak kazanmasına rağmen müsabakada yer almayan kulüp hakkında, hükmen mağlubiyet kararı verilmekle birlikte o sezonki Türkiye Kupası müsabakalarından ihraç edilir ve takip eden sezonda Türkiye Kupası'nda yer alamaz. Ayrıca, Türkiye Kupası'nın ticari haklarından elde edilen gelirlerin dağıtımına ilişkin olarak hiçbir talepte bulunamaz."

Türkiye Kupası finali Diyarbakır'da oynanacak

Galatasaray karşısında kendi evinde 2-1 yenilen ancak Türk Telekom Arena Stadyumu'nda 2-0'lık skorla galip gelen Teleset Mobilya Akhisar, Diyarbakır'da oynanacak Türkiye Kupası'nda ilk finalist olmuştu. 9 Mayıs Çarşamba günü oynanacak Türkiye Kupası final maçında ikinci finalist ise Fenerbahçe ile Beşiktaş mücadelesinin ardından belli olacak.