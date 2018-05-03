Dünya 4 numarası olan Hırvat tenisçi 1 numara olmak istediğini söyledi. Sezonun ilk Grand Slam’i Avustralya Açık’ta finalde Federer’e kaybeden 29 yaşındaki raket “2014’te ABD Açık’ı kazanmıştım. En az bir grand slam daha kazanmak istiyorum” dedi. Cilic ayrıca geçtiğimiz günlerde evlendiği eşinin de kendisini İstanbul’da izleyeceğini açıkladı. İlk turu BAY geçen Cilic bugün 2. turda Tunuslu Malek Jaziri ile karşılaşacak. > MURAD TAMER
Hedefim 1 numara
03.05.2018 - 06:57 | Son Güncelleme: 03.05.2018 - 06:58
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
TEB BNP Paribas İstanbul Open’ın son şampiyonu Marin Cilic bu sene de iddialı.
Etiketler : Marin Cilic,
558582 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/558582.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Galatasaray
31
21
3
7
70
32
38
66
2
Başakşehir
31
20
5
6
56
31
25
65
3
Fenerbahçe
31
18
9
4
66
33
33
63
4
Beşiktaş
31
18
8
5
59
27
32
62
5
Trabzonspor
31
13
10
8
55
45
10
49
6
Göztepe
31
13
8
10
48
48
0
47
7
Sivasspor
31
14
5
12
41
45
-4
47
8
Kayserispor
31
12
8
11
41
48
-7
44
9
Kasımpaşa
31
11
7
13
47
52
-5
40
10
Bursaspor
31
11
6
14
41
42
-1
39
11
Malatyaspor
31
10
9
12
35
41
-6
39
12
Akhisar Bld.Spor
31
9
9
13
39
49
-10
36
13
Alanyaspor
31
10
5
16
49
54
-5
35
14
Antalyaspor
31
9
8
14
37
54
-17
35
15
Konyaspor
31
8
8
15
34
38
-4
32
16
Osmanlıspor
31
8
8
15
45
54
-9
32
17
Gençlerbirliği
31
7
9
15
35
50
-15
30
18
Karabükspor
31
3
3
25
20
75
-55
12
32. Hafta Maçları
4.5.2018
Medipol Başakşehir Fk - Demir Grup Sivasspor
5.5.2018
Kardemir D.Ç. Karabükspor - Atiker Konyaspor
5.5.2018
Trabzonspor - Kasımpaşa
6.5.2018
Akhisar Belediye Gençlik Ve Spor - Galatasaray
6.5.2018
Alanyaspor - Osmanlıspor Futbol Kulübü
6.5.2018
Fenerbahçe - Bursaspor
6.5.2018
Beşiktaş - Kayserispor
6.5.2018
Gençlerbirliği - Antalyaspor
7.5.2018
Göztepe - Evkur Yeni Malatyaspor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Çaykur Rizespor
33
19
9
5
64
36
28
66
2
Ankaragücü
33
18
8
7
54
33
21
62
3
Ümraniyespor
33
17
7
9
46
32
14
58
4
Boluspor
33
17
6
10
52
30
22
57
5
Gaziantep BB
33
15
8
10
55
34
21
53
6
Erzurum BB
33
14
10
9
55
43
12
52
7
Altınordu
33
15
7
11
54
44
10
52
8
Balıkesirspor
33
15
7
11
52
45
7
49
9
İstanbulspor
33
14
7
12
43
37
6
49
10
Elazığspor
33
13
8
12
51
42
9
47
11
Giresunspor
33
12
8
13
45
40
5
44
12
Adanaspor
33
12
7
14
41
53
-12
43
13
Adana Demirspor
33
11
7
15
43
46
-3
40
14
Eskişehirspor
33
11
8
14
60
56
4
38
15
Denizlispor
33
10
8
15
43
46
-3
38
16
Samsunspor
33
7
14
12
29
43
-14
35
17
Manisaspor
33
7
3
23
30
76
-46
15
18
Gaziantepspor
33
2
4
27
14
95
-81
1