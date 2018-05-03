Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünya 4 numarası olan Hırvat tenisçi 1 numara olmak istediğini söyledi. Sezonun ilk Grand Slam’i Avustralya Açık’ta finalde Federer’e kaybeden 29 yaşındaki raket “2014’te ABD Açık’ı kazanmıştım. En az bir grand slam daha kazanmak istiyorum” dedi. Cilic ayrıca geçtiğimiz günlerde evlendiği eşinin de kendisini İstanbul’da izleyeceğini açıkladı. İlk turu BAY geçen Cilic bugün 2. turda Tunuslu Malek Jaziri ile karşılaşacak. > MURAD TAMER