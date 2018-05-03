Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

O, Türk güreşinin altın çocuğu… Yedisi üst üste olmak üzere toplamda 8. defa Avrupa şampiyonu olan Rıza Kayaalp bir kere daha göğsümüzü kabartmayı başardı. Rusya Federasyonu’na bağlı Dağıstan Özerk Cumhuriyeti’nde düzenlenen şampiyonada 130 kiloda bir kere daha kürsünün en üst basamağına çıkan Kayaalp, “Bayrağımızı göndere çektirdiğim için mutlu ve gururluyum” dedi. Şampiyonluk hikâyesini de anlatan Kayaalp, sakat sakat final maçına çıktığını itiraf etti. “Kaybetseydim bunu dile getirmezdim” diyen şampiyon güreşçi, “Kimse perde arkasını bilmiyor. Macar rakibimle yaptığım ilk maçta arka baldırımda yırtık oluştu. O beni diğer maçlarda da etkiledi. Ama mindere çıkıyorsam kazanmam gerektiğinin farkındaydım. Sakatlığımı iyi kontrol ettim ve çok şükür altın madalyayı kazandım” dedi.

> Asıl hedef Tokyo

Zirveyi rakiplerine bırakmadığı için çok mutlu ve gururlu olduğunu belirten Rıza “Halkımızın ilgisi ve sevgisi beni gerçekten çok mutlu ediyor. 40’a yakın Avrupa ülkesinden sporcular şampiyonaya katıldı. Hepsi altın madalya kazanmak için buraya geldi. Allah’a şükür şampiyonluk 8. defa bana nasip oldu” diye konuştu. Rıza, rehavete kapılmadan yoluna devam ettiğinin altına çizerek “Hiçbir zaman şampiyon oldum diye çalışmayı bırakmadım. Hep şunu söyledim; bu işi bırakana kadar zirvede kalmak istiyorum” ifadelerini kullandı. 8 şampiyonlukla “Asrın Güreşçisi” unvanına sahip Hamza Yerlikaya’nın unvanına ortak olan Rıza Kayaalp “2020 Tokyo Olimpiyatlarına kadar 5 dünya ve 10 Avrupa şampiyonluğuna ulaşmak istiyorum. Tabii ki asıl hedefim olimpiyat şampiyonluğu” ifadelerini kullandı.