Adım adım şampiyonluğa yürüyen Galatasaray’da “Son 270 dakika” parolasıyla çalışmalar devam ederken, teknik direktör Fatih Terim, Akhisar maçının şifrelerini çözümlemeye başladı. Kupada mağlup olduğu Ege temsilcisi karşısında savunmada değişikliğe gitmeye düşünen Fatih Terim, Beşiktaş maçında çok güven vermeyen Macion’un yerine cezası biten Serdar Aziz’i monte etmeyi planlıyor. Millî stoperin form durumundan memnun olan tecrübeli teknik direktör Denayer ile birlikte Akhisar hücumcularına geçit vermeyeceği fikrinde. Serdar-Denayer ikilisinin daha dinamik bir savunma hattı oluşturduğunu tespit eden Terim, önceki günkü antrenmanda sakatlanan Ryan Donk’un yerine de kaptan Selçuk İnan’ı hazırlıyor.

Sağ ayak iç yan bağından sakatlık geçiren Donk’un tedavisi devam ederken, Fatih Terim, Selçuk ile görüşerek, “Kendini çok iyi hazırla” dedi. Daha sonra tüm takımla da bir konuşma gerçekleştiren Galatasaray Teknik Direktörü “Tempoyu bizim belirlememiz çok önemli. Zaman zaman yükselteceğiz, zaman zaman düşüreceğiz. Size her zaman dediğim gibi, topu rakip yarı sahada oynamamız çok önemli ve karşımızda hücuma çok hızlı çıkan bir takım olacak. Bu konuda bekler kadar kanattaki arkadaşlarımıza da büyük görev düşecek. Herkes her zamankinden daha da fazla mücadele etmeli” ifadelerini kullandı. > BURHAN CAN TERZİ