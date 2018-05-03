Ziraat Türkiye Kupası'nda ertelenen yarı final rövanş mücadelesine çıkmayacağını açıklayan Beşiktaş'ta Hollandalı oyuncu Babel, sosyal medya hesabı üzerinden flaş bir paylaşım yaptı.

Ryan Babel'den paylaşım "Harika bir maç oynadık"