Ziraat Türkiye Kupası'nda ertelenen yarı final rövanş mücadelesine çıkmayacağını açıklayan Beşiktaş'ta Hollandalı oyuncu Babel, sosyal medya hesabı üzerinden flaş bir paylaşım yaptı.
Ryan Babel'den paylaşım "Harika bir maç oynadık"
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Ziraat Türkiye Kupası'nda ertelenen yarı final rövanş mücadelesine çıkmayacağını açıklayan Beşiktaş'ta Hollandalı oyuncu Babel, sosyal medya hesabı üzerinden flaş bir paylaşım yaptı.
Ryan Babel'den paylaşım "Harika bir maç oynadık"
Etiketler : ryan babel,beşiktaş,türkiye kupası,