Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

19 Nisan'da çıkan olaylar nedeniyle hakem Mete Kalkavan'ın tatil ettiği mücadele için TFF, maçın kaldığı yerden devam etmesi kararını vermişti. Beşiktaş ise bu kararı protesto etmek için maça çıkmama kararı almıştı. Bugün ise maçın kaldığı yerden devam etmesi gerekiyordu. Beşiktaş'ın Fenerbahçe derbisine çıkmamasının ardından karşılaşmanın hakemi Mete Kalkavan, maçı iptal etti. Futbolseverler ise Beşiktaş'a ceza gelecek mi, Beşiktaş'a ne ceza verilecek, sonuç ne olacak? sorularını soruyor. İşte detaylar...

İŞTE FENERBAHÇE-BEŞİKTAŞ MAÇI ÖNCESİ YAŞANANLAR:

20:45: Beşiktaş, kaldığı yerden oynanmasına karar verilen Fenerbahçe maçına çıkmadı. Hakem maçı iptal etti. Maçın sonucuna TFF karar verecek.

20:36: Fenerbahçe - Beşiktaş maçının hakem heyeti ısınmak için sahaya çıkmaya gerek duymadı. Koridorda 15 dakikalık sürenin geçmesini bekleme kararı aldılar.

20:32: Fenerbahçe sahada ısınmaya devam ediyor. Hakem Mete Kalkavan'ın kararı bekleniyor artık...

20:20: Fenerbahçe teknik direktörü Aykut Kocaman, yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

20:12: Beşiktaş, resmi kaynaklarından Kayserispor maçının hazırlıklarına devam edildiğinin bilgilerini paylaştı.

20:10: Aziz Yıldırım ve Fenerbahçeli yöneticiler, şeref tribününde yerini aldı ve maç saatini bekliyor.

20:03: Fenerbahçeli futbolcular sahaya çıkıyor, stat hoparlöründen Fenerbahçe marşı çalınıyor.

20:01: Fenerbahçeli futbolcular, sahaya çıkış koridorunda eşofmanlarıyla bekliyor.

20:00: Ülker Stadı'nda zemin, maç oynanacak şekilde sulanıyor.

19:39: Fenerbahçe'nin maça devam edecek 11'i: Volkan, Hasan Ali, Neustaedter, Skrtel, Mehmet, İsmail, Şener, Giuliano, Josef, Valbuena, Soldado.

19:30: Beşiktaş'ın sahaya çıkmaması halinde Fenerbahçe, bugün yapmadığı antrenmanı Ülker Stadı'nda yapacak.

19:26: Fenerbahçe teknik direktörü Aykut Kocaman sahaya çıktı.

19:15: Beşiktaş'ta akşam antrenmanı sona erdi, futbolcuların bir bölümü tesislerden çıkış yaptı.

19:09: Fenerbahçe kafilesi, stadyuma ulaştı.

19:02: Beşiktaş, Süper Lig'de Kayserispor maçının hazırlıkları kapsamında Nevzat Demir Tesisleri'nde antrenman yapıyor.

18:40: Hakem Mete Kalkavan, yardımcılarıyla birlikte zemini kontrol etmek için sahaya çıktı.

18:30: Fenerbahçe kafilesi, Samandıra'dan Beşiktaş maçı için Ülker Stadyumu'na yola çıktı.