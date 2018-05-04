Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu’nda açıklamalarda bulunurken, transfer konusuna da değindi. Cengiz, UEFA süreci ve kulübün finansal durumunu değerlendirirken, Nagatomo hakkındaki soruyu da ilginç ifadelerle cevapladı. İnter ile henüz bir görüşme yapmadıklarını ve sözlerinin Nagatomo’nun bonservisine olumsuz yansıyabileceğini dile getiren Cengiz ‘’Nagatomo’yu transferin son saatlerinde aldık. Öyle ki transferinin gerçekleşemeyeceği ihtimalinden haberi bile yoktu. Bu bir dram. Adam bilmiyor aslında İtalya’ya dönebilirdi” ifadelerini kullandı.

İnter taş koymazsa

Nagatomo’nun transferi sonrası Japonya’nın ekonomi bakanının yüzlerce forma siparişi verdiğini, Japon Futbol Federasyonunun teşekkür mektubu yazdığını anlatan Başkan Cengiz, “Ama yarın bütün bu söylediklerimiz bize İtalyanlar tarafından yol-su-elektrik olarak geri dönebilir! Normal şartlarda isteyecekleri para yerine bir Maradona parası isteyebilirler. Şu an bir görüşme yapmadık. Herkes birbirinin hamlesini bekliyor. Biz Nagatomo’dan memnunuz, o da bizden memnun” dedi. Başkanlığa yeniden aday olduğunu da yineleyen Cengiz “Listemi ben de bilmiyorum, yarın öğreniz!” dedi.