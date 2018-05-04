Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trabzonspor’un zor bir döneminde başkanlık koltuğuna oturan Ahmet Ağaoğlu, maddi krizleri bitirmek için elinden geleni yapıyor. Ağaoğlu’nun geçtiğimiz günlerde büyük bir fedakarlık örneği ortaya koyduğu ortaya çıktı. Kulübe paralarının ödenmesi için ihtarname gönderen Slovak ve Çek futbolculara yapılan 30 Nisan tarihli ödemeleri Başkan Ahmet Ağaoğlu’nun yaptığı öğrenildi. Trabzonspor’un banka kredisinin gecikmesi üzerine oyuncuların serbest kalma tehlikesini gören Başkan Ağaoğlu bu tutarı cebinden ödeyerek krizin önünü kapattı.

> Avrupa şart

Trabzonspor Asbaşkanı Hayrettin Hacısalihoğlu bir taraftan maddi problemlerle boğuşurken, diğer taraftan başarılı sonuçlar almak için uğraştıklarını söyledi. Sezon sonunda Avrupa biletini almak istediklerini belirten Hacısalihoğlu “Kalan 3 haftayı kayıpsız atlatıp ligi Avrupa kupalarına katılacak bir dereceyle kapatmak istiyoruz. Biz sıralamadaki yerimizi koruyalım, kupayı kimin kazanacağı sonraki konu” dedi.