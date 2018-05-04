Trabzonspor’un zor bir döneminde başkanlık koltuğuna oturan Ahmet Ağaoğlu, maddi krizleri bitirmek için elinden geleni yapıyor. Ağaoğlu’nun geçtiğimiz günlerde büyük bir fedakarlık örneği ortaya koyduğu ortaya çıktı. Kulübe  paralarının ödenmesi için ihtarname gönderen  Slovak ve Çek  futbolculara  yapılan 30 Nisan tarihli  ödemeleri Başkan Ahmet Ağaoğlu’nun yaptığı öğrenildi. Trabzonspor’un banka kredisinin gecikmesi üzerine  oyuncuların serbest kalma tehlikesini gören Başkan Ağaoğlu bu tutarı cebinden ödeyerek  krizin önünü kapattı.
> Avrupa şart
Trabzonspor Asbaşkanı Hayrettin Hacısalihoğlu bir taraftan maddi problemlerle boğuşurken, diğer taraftan başarılı sonuçlar almak için uğraştıklarını söyledi. Sezon sonunda Avrupa biletini almak istediklerini belirten Hacısalihoğlu “Kalan 3 haftayı kayıpsız atlatıp ligi Avrupa kupalarına katılacak bir dereceyle kapatmak istiyoruz. Biz sıralamadaki yerimizi koruyalım, kupayı kimin kazanacağı sonraki konu” dedi.

 