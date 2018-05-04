Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ve beklenen oldu. Kadıköy’deki olaylı Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçının ardından Türkiye Futbol Federasyonu karşılaşmanın kaldığı yerden (57. dakika) seyircisiz devam kararı vermiş fakat Beşiktaş Kulübü maça çıkmayacağını açıklamıştı. Dün 20.30’da başlaması planlanan maça siyah-beyazlı takımın çıkmaması üzerine hakem Mete Kalkavan, 15 dakika bekleyerek iptal kararı verdi. Talimatlar gereği bu sabah TFF Hukuk Müşavirliği temsilci ve hakem raporlarını inceledikten sonra Beşiktaş’ı PDFK’ya sevk edecek. Kurul hem müsabakanın sonucuyla ilgili hem de siyah-beyazlı kulübe uygulanacak yaptırımlar konusunda disiplin kararını verecek.

> Beşiktaş hükmen mağlup

Ziraat Türkiye Kupası Statüsü’nün maça çıkmama durumu ile ilgili verilecek cezaları düzenleyen 8’inci maddesinin 1’inci hükmüne göre Beşiktaş 3-0 hükmen mağlup sayılacak. Kupadan ihraç edilecek olan siyah-beyazlı takım, gelecek sezon kupaya katılamayacak ve ticari haklardan elde ettiği gelirin dağılımı ile ilgili de talepte de bulunamayacak. F.Bahçe’nin resmî olarak tur atlamasıyla birlikte finalin adı da netleşecek. Fenerbahçe ile Akhisarspor arasında yapılacak Ziraat Türkiye Kupası final karşılaşması 9 Mayıs Çarşamba günü Diyarbakır Yeni Stadı’nda oynanacak. Maçın saatinin ise 20:30 olarak açıklanması bekleniyor. > M. Emin Uluç