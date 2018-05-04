Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Elazığspor İstanbulspor maçı şifresiz canlı anlatımı ile Elazığ İstanbul maçı canlı skoru kaç kaç? gibi merak ettikleriniz. burada. 1. ligde sezonun son haftasının ilk maçında Elazığspor, İstanbulspor ile kendi evinde karşılaşıyor. Elazığ İstanbul maçı canlı anlatımı ve skoru burada yer alıyor. Elazığspor, ligde oynanan 33 maçın ardından 13 galibiyet, 8 beraberlik ve 12 mağlubiyet elde ederek; 47 puanla 10. sırada bulunuyor. Gakkoşlar bu serüvende rakip fileleri 51 kez havalandırırken; kalesinde 42 gol gördü. İstanbulspor ise; 14 galibiyet, 7 beraberlik ve 12 mağlubiyetle, 49 puanla Elazığ'ın bir üstünde 9. sırada yer alıyor. İstanbul ekibi ise 43 gol atarken; kalesinde 37 gol gördü. Elazığ İstanbulspor maçı canlı anlatımı, maç skoru ve maç sonrası özet bilgileri ise turkiyegazetesi.com.tr adresinde yer alıyor.

ELAZIĞSPOR, LİGİ GALİBİYETLE TAMAMLAMAK İSTİYOR

Ligin son haftasında genç futbolcularla sahaya çıkmayı düşündüğünü aktaran TY Elazığspor'un Teknik Sorumlusu Muammer Sürmeli, sezonu galibiyetle kapatmak istediklerini söyledi.

Spor Toto 1. Lig’in 34. haftasında İstanbulspor’la karşı karşıya gelecek olan TY Elazığspor, bu maçın hazırlıklarını kendi tesislerinde sürdürdü. Teknik Sorumlu Muammer Sürmeli yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana teknik heyet tarafından izinli olan Sezgin Coşkun, Canberk Dilaver, Murat Akça, Alpaslan Öztürk ve Halil İbrahim Pekşen katılmazken, sakatlıkları bulunan Bjarnason, Emre Öztürk ve Muhamed İldiz'de yer almadı.

Sakat futbolcuların durumuna baktıktan sonra maç günü oynayacak kadroyu sahaya süreceklerini dile getiren Teknik Sorumlu Muammer Sürmeli, "Sahamızda ligi galibiyetle tamamlamak istiyoruz. Hazırlıklarımızı ona göre yapıyoruz. Sezon bitti, artık her şeyin hayırlısı diyorum. Sakat ve cezalı oyuncuların durumlarına baktıktan sonra, genç oyuncularımıza şans vereceğiz. Onlar da bir kendilerini göstersinler. Elazığ kamuoyunun elimizdeki genç oyuncuların bizlere gelecek senelerde neler verebileceğini görmesini istiyorum. Onlara şans vermeyi düşünüyorum” dedi.

Spor Toto 1. Lig'de son hafta heyecanı

Spor Toto 1. Lig'de play-off'lar öncesi normal sezonun son haftası yarın oynanacak dört karşılaşmayla başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 34. haftanın maç programı şöyle:

Yarın:

17.30 Tetiş Yapı Elazığspor-İstanbulspor (Elazığ Atatürk)

17.30 Adanaspor-Eskişehirspor (5 Ocak Fatih Terim)

17.30 Balıkesirspor Baltok-Grandmedical Manisaspor (Balıkesir Atatürk)

17.30 Gaziantepspor-Akın Çorap Giresunspor (Gaziantep)

5 Mayıs Cumartesi:

17.00 Çaykur Rizespor-Gaziantep Gazişehir (Çaykur Didi)

17.00 Altınordu-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Bornova)

19.00 Boluspor-Denizlispor (Bolu Atatürk)

19.00 Samsunspor-Ümraniyespor (Yeni Samsun 19 Mayıs)

7 Mayıs Pazartesi:

19.00 MKE Ankaragücü-Adana Demirspor (Ankara 19 Mayıs)