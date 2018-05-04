Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Lig puan durumu, Süper Lig fikstür, Süper Lig kalan maçlar, Süper Lig gol krallığı ve Süper Lig 32. hafta maç sonuçları bu haberde yer alıyor. Spor Toto Süper Lig'de son haftalara girilirken heyecan gitgide artıyor. Futbol severler ise Süper Lig puan durumu, fikstür, kalan maçlar, gol krallığı ve maç sonuçlarını ilgi ile arıyor. Haftanın açılış maçında şampiyonluk yarışı veren Medipol Başakşehir, Demir Grup Sivasspor ile Cuma akşamı saat 20:00'da karşılaşacak. Pazar günü saat 16:00'da Beşiktaş, Kayserispor'u konuk ederken; aynı saatte Fenerbahçe ise Bursaspor'u ağırlayacak. 19:00'da ise Galatasaray, Akhisar deplasmanına konuk olacak. Bu maçların ardından futbol severler ise Süper Lig puan durumu, Süper Lig fikstür, Süper Lig kalan maçlar, Süper Lig gol krallığı ve Süper Lig maç sonuçlarına turkiyegazetesi.com.tr adresinden ulaşacak.

32. haftaya girilirken 21 galibiyet, 3 beraberlik ve 7 mağlubiyet alan Galatasaray, 66 puanla 1. sırada bulunuyor. Sarı-kırmızılılar bu serüvende rakip fileleri 70 kez havalandırarak ligin en çok gol atan takımı oldu. Kalesinde ise 32 gol gördü. 20 galibiyet, 5 beraberlik ve 6 mağlubiyet alarak 65 puanla 2. sırada bulunuyor. Başakşehir ise 56 gol atarken; 31 gol yedi. 18 galibiyet, 9 beraberlik ve 4 mağlubiyet alan Fenerbahçe ise 63 puanla 3. sırada, 18 galibiyet, 8 beraberlik ve 5 mağlubiyet alan Beşiktaş ise 62 puanla 4. sırada bulunuyor.

Bu sezon 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 25 mağlubiyet alan Kardemir Karabükspor 12 puanla ligden düşmeyi garantileyen ilk takım oldu. 17. sırada bulunan Gençlerbirliği 30, 16. sırada Osmanlıspor 32, yine 32 puanı olan Atiker Konyaspor ise 15. sırada yer alıyor.

33. haftada ise Fenerbahçe, ligden düşen Karabükspor'a konuk olurken; Osmanlıspor ise Beşiktaş'ı ağırlayacak. Galatasaray, Yeni Malatya'yı konuk ederken; Medipol Başakşehir ise Antalya deplasmanında 3 puan için mücadele edecek.

34. hafta maç programı ise şöyle:

Başakşehir Kasımpaşa

Fenerbahçe Konyaspor

Göztepe Galatasaray

Beşiktaş Sivasspor