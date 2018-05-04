Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe ile Teleset Mobilya Akhisarspor arasında oynanacak olan Ziraat Türkiye Kupası final karşılaşmasının tarihi değiştirildi.

Ziraat Türkiye Kupası final müsabakası 10 Mayıs Perşembe günü saat 20.30'da oynanacak.

İşte TFF'den yapılan açıklama:

Teleset Mobilya Akhisarspor ile Fenerbahçe'nin karşı karşıya geleceği Ziraat Türkiye Kupası final maçının tarihi değiştirildi.



Daha önce 9 Mayıs 2018 Çarşamba günü oynanacağı ilan edilen müsabaka, 10 Mayıs 2018 Perşembe günü yapılacak.



Diyarbakır Stadyumu'ndaki final maçının başlama saati ise 20.30 olarak belirlendi.

