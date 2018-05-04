Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başakşehir Sivasspor maçı şifresiz canlı anlatım izle ve skoru kaç kaç? ile ilgili detaylar haberimizde. Süper Lig'de Sivasspor, Başakşehir'e konuk oluyor. Liderlik yarışını sürdürmek isteyen Başakşehir, evinde saha ve seyirci avantajını kullanarak Sivasspor'dan 3 puanı almanın peşinde. Sivasspor ise ligin üst kısmından düşmemek için zorlu Başakşehir deplasmanından puan veya puanlar almanın hesabını yapıyor. Başakşehir oynadığı 31 maçta 65 puan toplayarak 2. sırada yer alıyor. Sivasspor ise 31 haftada 47 puan topladı. Peki Başakşehir Sivas maçı şifresiz canlı anlatım izle ve skoru kaç kaç? İşte detaylar...

Başakşehir - Sivasspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda saat 20.00’de başlayacak mücadeleyi hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. beIN SPORTS 1'den yayınlanacak maçın canlı skor takibi ve detaylar turkiyegazetesi.com.tr'de...

Muhtemel 11'ler

Başakşehir: Volkan, Caiçara, Costa, Epureanu, Clichy, Gökhan, Emre, Visca, Mossoro, Elia, Mevlüt

Sivasspor: Ali Şaşal, Auremir, Bjarsmyr, Boye, Ziya, Ndinga, Hakan, Saivet, Robinho(Bifouma), Emre, Kone

Önemli eksikler

Medipol Başakşehir’de bu maç öncesinde önemli eksikler bulunuyor. Turuncu-lacivertli ekipte sarı kart cezalıları Emmanuel Adebayor ve Mahmut Tekdemir bu mücadelede forma giyemeyecek. Sol ayağında kemik ve yumuşak doku travması oluşan ve tedavisi süren Arda Turan ile sakatlığı geçen ve son idmanda takımla çalışan İtalyan futbolcu Stefano Napoleoni’nin durumu ise maç saatinde netlik kazanacak.

Üç futbolcu ceza sınırında

Medipol Başakşehir’de Demir Grup Sivasspor karşılaşması öncesinde Junior Caicara, İrfan Can Kahveci ve Kerim Frei, sarı kart cezası sınırında yer alıyor. Üç oyuncu, bu mücadelede kart görmeleri halinde, 33. haftadaki Antalyaspor karşılaşmasında oynayamayacak.



Sivasspor 3 puana odaklandı!



Ligde son 2 haftada Trabzonspor’u 2-0 ve Gençlerbirliği’ni 1-0 mağlup ederek 32. haftaya 47 puan ve averajla 7. sırada giren kırmızı-beyazlılar, rakibini yenerek UEFA Avrupa Ligi’ne katılma iddiasını sürdürmeyi hedefliyor. İki takım arasında sezonun ilk yarısında Sivas’ta oynanan karşılaşmayı Demir Grup Sivasspor 1-0 kazanmıştı.

7 oyuncu sarı kart ceza sınırında

Demir Grup Sivasspor’da Medipol Başakşehir karşılaşması öncesinde Arouna Kone, Hakan Arslan, Carl Medjani, Paul Papp, Hakan Bilgiç, Auremir ve Mattias Bjarsmyr sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Bu futbolcular yarın kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek ve ligin 33. haftasındaki Aytemiz Alanyaspor müsabakasında görev alamayacak.