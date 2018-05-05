Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Altınordu Erzurumspor maçı şifresiz canlı anlatım izle ve skoru kaç kaç? ile ilgili detaylar haberimizde. Spor Toto 1. Lig'in 34. haftasında Altınordu, Erzurumspor'u konuk ediyor. Kazananın play-off'a katılmaya hak kazanacağı mücadelede iki taraf da galibiyet peşinde. Altınordu, evinde saha avantajını kullanarak kazanıp play-off'a kalmayı planlıyor. Erzurumspor ise deplasmanda rakibi yenerek. Altınordu, geçtiğimiz 33 haftada 52 puan topladı. Erzurumspor da 33 maçta 52 puan topladı. Peki Altınordu Erzurumspor maçı şifresiz canlı anlatım izle ve skoru kaç kaç? İşte detaylar...

Altınordu Erzurumspor saat kaçta, hangi kanalda?

5 Mayıs Cumartesi günü oynanacak mücadele 17:00'da beIN SPORTS MAX 2 naklen yayınlanacak. Karşılaşmanın canlı anlatımı ve skor takibi turkiyegazetesi.com.tr'de.

52 puana sahip iki takımdan BB Erzurumspor 6. sırada bulunurken, Altınordu ise 7. sırada yer alıyor. İki takım bu maça mutlak galibiyet parolasıyla çıkıyor.

İlk maçı BB Erzurumspor kazandı

Ligin ilk yarısında Kazım Karabekir Stadı'nda oynanan maçı BB Erzurumspor 2-1 kazandı. Doğu Anadolu temsilcisine galibiyeti getiren golleri 60. dakikada Burhan Eşer ve 90+3'te Hamza Younes kaydederken, Altınordu'nun tek golünü ise 80. dakikada Erdoğan Yeşilyurt kaydetti.

Altınordu Play-Off aşkına

Spor Toto 1'inci Lig'de geçen hafta deplasmanda Adana Demirspor'a 1-0 yenilerek 52 puanda kalan ve 7'nci sıraya gerileyen Altınordu, yarın evinde 34'üncü hafta mücadelesinde averajla bir basamak üstünde yer alan Büyükşehir Belediye Erzurumspor'la Play-Off'a kalma maçına çıkacak. Bornova Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak kritik karşılaşmayı Süper Lig hakemi Bülent Yıldırım yönetecek. İzmir ekibi sezonun ilk yarısında deplasmanda 2-1 mağlup olduğu rakibini bu kez yenmek zorunda. Müsabakanın berabere bitmesi durumunda 53 puana ulaşacak iki takımdan Erzurum temsilcisi ikili averajda üstün olması nedeniyle Play-Off biletini kapacak.

Ligde Altınordu (52), Erzurumspor (52) ve Gazişehir Gaziantep'in (53) normal sezonu 53'er puanla tamamlaması durumunda da üçlü averajda İzmir ekibi ilk 6'nın dışında kalacak. Altınordu yönetimi tribünlere taraftar çekmek için bilet fiyatlarını 15'ten 5 TL'ye indirdi. Kırmızı-lacivertli takımı maraton tribününde 2 binin üzerinde futbol okulu öğrencisi destekleyecek.

Altınordu'da sağ ayak bileğinden sakatlanan Serkan karşılaşmazda forma giyemeyecekken, konuk takımda ise eski Altınordulu Gökhan Karadeniz ise cezası nedeniyle kadroda yer almayacak. Altınordu kazanırsa Süper Lig'e yükselmek için ilk kez Play-Off oynayacak.