Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şampiyonluk savaşı veren Medipol Başakşehir son nefeste Sivasspor’a yakalandı: 1-1. Maçın 90+2. dakikasında yediği golle sahadan beraberlikle ayrılan İstanbul ekibi şampiyonluk yarışında çok büyük bir yara almış oldu. Mücadeleye yoğun baskı ile başlayan Başakşehir’in golü gecikmedi. Kart cezalısı Adebayor’un yokluğunda forma şansı bulan Bajic, 14. dakikada takımını öne geçiren golü attı: 1-0. Mossoro’nun 38. dakikada kırmızı kart görmesiyle oyunun seyri değişti. Sivasspor rakip kalede daha tehlikeli olmaya başladı. Başakşehir ilk yarının kalan süresinde rakibinin ataklarını savuşturmayı başarınca soyunma odasına 1-0’lık üstünlükle girmeyi başardı. Son anlar nefes kesti. 90+2’nci dakikada Robinho’nun ceza sahası içinden yaptığı vuruşta topa sahip olamayan Volkan Babacan, bütün müdahalelerine rağmen seken meşin yuvarlağın gol olmasını engelleyemedi: 1-1.

32. hafta kâbusu

Medipol Başakşehir, geçen sezon olduğu gibi yine 32. haftada takıldı. İstanbul ekibi, geçtiğimiz sezon Trabzonspor’la berabere kalınca son iki haftada lider Beşiktaş’ın 4 puan gerisine düşmüş ve sezon sonunda da şampiyonluğu kaybetmişti.

Çılgına döndüler!

Sivasspor’un 90+2’deki beraberlik golünden sonra ortam fena halde gerildi. Karşılaşmanın 90+4’üncü dakikasında bir pozisyona sinirlenen Arda Turan, maçın yardımcı hakeminin yakasına yapıştıktan sonra sertçe itti. Maçın hakemi yıldız oyuncuyu direkt kırmızı kartla oyun dışında bıraktı. Arda Turan’ın siniri geçmek bilmedi. Hakem Yaşar Kemal Uğurlu’nun suratına doğru yumruğunu sıkarak bağıran 31 yaşındaki oyuncu daha sonra söylenerek soyunma odasına gitti. Arda Turan’ın en az 5 maç ceza alması bekleniyor. Başakşehir’de çılgına dönen diğer isim ise Mossoro’ydu. Brezilyalı futbolcu maçın 37 ve 38. dakikalarında sarı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Faul yaptığı N’Dinga’ya saldıran Mossoro güçlükle sakinleştirildi.