Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

M. EMİN ULUÇ

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, oyuncularıyla yaptığı konuşmada çifte zafer vurgusu yaptı. Hem ligde hem de kupada şampiyonluk şansı süren tek takım olduklarını belirten Kocaman “Eğer umut varsa her zaman zorlamak ve takip etmek gerekiyor. Önümüzde 3 lig, 1 kupa maçı var. Son düdük çalana kadar mücadeleye devam edeceğiz. Bize düşen bütün maçlarımızı kazanmak” ifadesinde bulundu. Rakiplerin puan kaybetmesini beklemek zorunda olduklarını hatırlatan Kocaman “Ligde, şampiyonluk ve Şampiyonlar Ligi gibi önemli hedeflerimiz var. Bunlar için savaşmaya mecburuz. İpler bizim elimizde olmasa da sonra pişman olmamak için biz üzerimize düşeni yerine getirmeliyiz” diye konuştu.



Averajı düzeltmeliyiz

Son 5 haftada yakalanan galibiyet serisinin anlam kazanması için kalan 3 maçı daha kazanmak zorunda olduklarını söyleyen Aykut Kocaman “Bursaspor, Karabükspor ve Konyaspor mücadelelerinde elimizden gelenin fazlasını yapmak zorundayız” derken, sadece kazanmanın yetmeyeceğini, averajı da yukarı çekmek zorunda olduklarını belirtti. İdeal 11’inde değişiklik yapmayı düşünmeyen Kocaman’ın Bursa maçında sadece Dirar’dan haber beklediği öğrenildi. Adale sertleşmesi nedeniyle tedavisi süren Faslı yıldızın yetişmemesi hâlinde sağ açıkta yine Alper’i kullanacak olan Aykut Hoca, solda ise Aatıf tercihinden vazgeçmeyecek.

Buluşma ertelendi

Fenerbahçe camiasının merakla beklediği Aziz Yıldırım-Ali Koç buluşması ileri bir tarihe ertelendi. Divan Kurulunda her iki başkan adayını kürsüye davet ederek birlik pozu verdiren Vefa Küçük, aynı zamanda Yıldırım ile Koç’u kahvaltıya davet etmişti. Ancak iki başkan adayı da daha önceden planlanmış organizasyonları gereği bu davete katılamayacaklarını bildirdi. Kahvaltı organizasyonunun ileri bir tarihte gerçekleştirileceği belirtildi.

Beşiktaş’ın yaptığı saygısızlık

Fenerbahçe’nin Brezilyalı futbolcusu Josef de Souza, kupa maçına çıkmayan Beşiktaş’ı ayıpladı. “Beşiktaş’ın sahaya gelmemesi bizim açımızdan daha iyi oldu, finale dinlenmiş olarak çıkacağız” diyen Brezilyalı “Ancak Beşiktaş’ın tavrı hem bize hem taraftara saygısızlıktır” yorumunda bulundu. Josef, Fenerbahçe’nin şampiyonluk şansıyla ilgili olarak da, “Hâlâ yarışın içindeyiz. Kalan 3 maçta zirve için çaba göstereceğiz” dedi.