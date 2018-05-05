Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Murad Tamer

Beşiktaş, son iki haftanın tek gündem maddesi olan ve hatta Galatasaray mağlubiyetinin de en büyük sebebi olarak gösterilen ‘Fenerbahçe kupa maçı sürecini’ noktalayarak tamamen lige döndü. Ancak son üç haftaya Galatasaray’ın 4 puan gerisinde giren siyah-beyazlılar için şampiyonluk şansı düşük bir ihtimal ve artık tüm konsantrasyon kalan 3 maçı da kazanıp sıralamayı beklemek üzerine kuruluyor. Bu üç maçın ilki ise pazartesi akşamı Vodafone Park’ta oynanacak Kayserispor mücadelesi olacak. Kayseri maçı öncesinde sakat futbolcuların durumundan dolayı kadroda mecburi değişiklikler yapması beklenen Şenol Güneş’in morali oldukça bozuk. Sezonu kapatan Pepe, Negredo ve Caner’in yanı sıra sakatlığını tam olarak atlatamayan Atiba’nın da hâlâ hafif tempoda idman yaptığı için riske edilmesi beklenmiyor.



Tosic oynayacak

Teknik direktör Şenol Güneş, Pepe’nin yokluğunda Tosic ve Vida ile stoper ikilisini oluşturacak. Galatasaray maçında kırmızı kart gördüğü için 1 maç ceza alan Tosic’in, oynanmayan kupa derbisinde cezasını çekmiş sayıldığı için Kayserispor maçında oynamasına engel bir durumun olmadığı bildirildi. Orta alanda ise Gary Medel ve Oğuzhan beraber görevlendirilecek. Hücum hattında Quaresma, Talisca ve Babel’in oynaması kesin görünüyor. Negredo’nun yerine santrforda yer almaya en yakın isim ise Şenol Güneş’in Galatasaray maçında şans vermediği Vagner Love. Tecrübeli çalıştırıcı derbide Negredo sakatlanmasına rağmen Brezilyalı yıldızın yerine Lens’i oyuna almıştı. Düşük bir ihtimalle Şenol Hoca tercihini Larin ya da Mustafa Pektemek’ten yana kullanabilir.

Maça geliyoruz

Kayserispor Başkanı Erol Bedir, pazartesi günü 20.00’ye alındığı açıklanan Beşiktaş maçı hakkında açıklamalarda bulundu. Bedir “Bizim dışımızda gelişen bir süreç oldu. Son 1 ayda yaşananlardan mutlu olan var mı? Biz programımızı pazartesi günü için yaptık ve saatinde maçımıza çıkacağız” diye konuştu.



“Kupadan men etmeyin”

Türkiye Kupası müsabaka statüsüne göre hükmen 3-0 mağlubiyet, kupadan men, bu sezonki kupa kazancının geri verilmesi ve önümüzdeki sezon kupadan men edilmesi cezalarını alması beklenen Beşiktaş, dün PFDK’ya savunmasını gönderdi. Beş sayfalık savunmada, kulübün 2018-19 Türkiye Kupası’ndan men edilmemesi gerektiği belirtildi.