Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

BURHAN CAN TERZİ

Beşiktaş derbisinden çıkardığı 3 puanla şampiyonluğun kapısını aralayan Galatasaray, bitime 3 hafta kala deplasmanda Akhisar’a misafir olacak. Kritik mücadele öncesi sakat oyuncuları bulunan sarı-kırmızılıların 10 numarası Younès Belhanda da sarı kart cezalısı. Faslı futbolcunun yokluğunda teknik direktör Fatih Terim, o bölgeye Sofiane Feghouli’yi monte etmeyi planlıyor. Sezonun genelinde sağ kanatta görev yapan Cezayirlinin üretici özelliklerine güvenen tecrübeli teknik adam daha önce de denediği şekilde Feghouli’yi 10 numara pozisyonuna çekip, hücum organizasyonunu teslim edecek. Sakat Donk’un yerine de Selçuk’u hazırlayan Terim, sağ kanada da Sinan’ı atacak.



Aslan vakit çalmaz!

Önde basan ve tempoyu elinde tutan bir takım formatı hedefleyen Fatih Terim, oyuncularının en az yüzde 70 topa sahip olma oranını tutturmasını istiyor. Öte yandan Feghouli’den daha çabuk top kullanmasını isteyen Fatih Terim, tehlikeli bölgeden sık sık şut çekmesini ve çalımı tercih etmemesi söyledi. Galatasaray’da teknik direktör Fatih Terim, bütün takımlara örnek olacak bir mecburiyet getirdi. “Zamana oynama” kavramanın Galatasaray’ın lügatinde olmadığını futbolcularına anlatan tecrübeli teknik adam “Onlar yapıyor diye bir mazeret yok, biz yapmayacağız. Skor, dakika kaç olursa olsun, vakit geçirmeyeceksiniz, sadece doğru futbola odaklanacaksınız” dedi.

İtalyanlar yüksek fiyat çekiyor

Galatasaray’da taraftarların sevgilisi haline gelen Yuto Nagatomo’nun bonservisini almak için çalışmalar başlarken, İtalyan basınında Inter’in Japon futbolcu için 4 milyon avro seviyesinde fiyat çektiği belirtildi. Galatasaray’ın Beşiktaş’ı 2-0 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından açıklama yapan Yuto Nagatomo, takımda kalmak istediğini söylemişti. Ve Abdürrahim Albayrak da yarım sezonda takıma çabuk uyum sağlayan ve iyi işlere imza atan Nagatomo’yu tapusuyla beraber almak istediklerini açıklamıştı.

Özbek’in kadrosu güçlü

Galatasaray’da 26 Mayıs’ta yapılacak seçim için 4 aday başvuru yaptı. Mevcut başkan Mustafa Cengiz’in yanı sıra, eski başka Dursun Özbek, Ali Fatinoğlu ve Ozan Korkut da listelerini teslim etti. Mustafa Cengiz ile Ozan Korkut arasındaki birleşme fikri askıya alınırken taraflar seçime ayrı ayrı girmeyi tercih etti. Ocak ayında Mustafa Cengiz ile yola çıkan Burak Elmas, Cenk Soyer gibi isimler Ozan Korkut’un listesine kayarken, eski yöneticilerden Adnan Öztürk de onlara katıldı. Abdürrahim Albayrak ise Cengiz’i bırakmadı. Diğer taraftan büyük bir revizyona giden Dursun Özbek, Nasuhi Sezgin’den vazgeçmezken, camianın etkili isimlerinden Metin Öztürk, Taner Aşkın, Niyazi Yelkencioğlu ile yola çıkıyor. Güçlü rakipler olmasına karşım Ali Fatinoğlu da oldukça iddialı. Fatinoğlu’nun listesinde Levent Karadeniz, Cemal Dayıoğlu, İbrahim Bozan gibi isimler öne çıkıyor.

Cuma’ya yardım eli

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Hatay’daki engelli taraftar 22 Yaşındaki Cuma Baykal’ın ihtiyaçlarını karşıladı. Cuma’ya telefon ve klima hediye edildi. Ayrıca evinin yenilenme çalışmalarına destek verildi. Cuma, Akhisar maçını yenilenmiş evinde ultrAslan ile birlikte izleyecek.



Sebepsiz ayrıldım

Galatasaray eski teknik direktörü Igor Tudor, sarı-kırmızılı takımda sebepsiz yere ayrılık yaşadığı ifade etti. Hırvat çalıştırıcı “Galatasaray, teknik direktör olarak Fatih Terim’i almaya karar verdi. Bunun için çok fazla bir açıklama yapmaya gerek yok” ifadelerini kullandı.