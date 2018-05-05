Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Karabükspor Konyaspor maçı şifresiz canlı anlatım izle ve Konya Karabük maçı skoru kaç kaç? ile ilgili aradıklarınıza buradan ulaşabilirsiniz. Süper Lig'in 32. haftasında ligden düşmeyi garantileyen Kardemir Karabükspor, Atiker Konyaspor'u konuk ediyor. Futbol severler ise Karabükspor Konyaspor maçı şifresiz canlı anlatım izle ve Konya Karabük maçı skoru kaç kaç? gibi detayları araştırıyor. Ligde oynadığı 31 maçın ardından sadece 3 galibiyet ve 3 beraberlik alan, 25 kez mağlup olarak 12 puanla ligden düşen Kardemir Karabükspor, 8 galibiyet, 8 beraberlik 15 mağlubiyet elde ederek 32 puanla 15. sırada düşme hattından kurtulmaya çalışan Konyaspor ile karşılaşıyor. Saha ve seyirci avantajı elinde bulunan Karabük, Konya karşısında ligin son haftalarında galibiyet yüzü görmek istiyor. Konyaspor ise Karabük karşısında mutlak galibiyet parolasıyla sahaya çıkıyor. Konya Karabük maçı canlı skoru, canlı anlatımı ve maç sonu özet detayları burada yer alıyor.

KARDEMİR KARABÜKSPOR, ATİKER KONYASPOR MAÇINA HAZIR

Kardemir Karabükspor, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında yarın sahasında oynayacağı Atiker Konyaspor maçının hazırlıklarını tamamlayarak kampa girdi. Çamlık Spor Tesisleri'nde teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde ısınma koşusuyla başlayan antrenmanda futbolcular, teknik çalışma yaptı.

Antrenman, pas ve şut çalışmasıyla son buldu

Uzun süredir sakat olan Marius Alexe'nin katılmadığı idmanda, tedavileri devam eden Ferhat Görgülü, Olafur Skulason, Adam Stahl ve Osman Çelik takımdan ayrı fizyoterapist eşliğinde çalıştı. Kırmızı-mavili ekip, hazırlıklarını tamamlayarak Metin Türker Tesisleri'nde kampa girdi. Karabük ekibinde, Alexe, Ferhat Görgülü, Stahl ve Osman Çelik, Atiker Konyaspor karşısında forma giyemeyecek. Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadında saat 16.00'da başlayacak maçı hakem Özgür Yankaya yönetecek.

KONYASPOR'DA KARABÜKSPOR MAÇI HAZIRLIKLARI TAMAMLANDI

Atiker Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında yarın deplasmanda Kardemir Karabükspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Futbolcular, 8'e 2 pas organizasyonuyla devam eden idmanı el topu ve reaksiyon-sürat çalışmasıyla tamamladı. Antrenmanda, tedavisine devam edilen Abdou Razack Traore takımdan ayrı olarak fizyoterapist yönetiminde koşu ve topla çalışma yaptı.