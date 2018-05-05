Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rizespor Gazişehir maçı şifresiz canlı anlatım izle ve Rize Gazişehir maçı skoru kaç kaç? ile ilgili aradıklarınıza buradan ulaşabilirsiniz. Spor Toto 1. Lig'de sezonun son haftasında Çaykur Rizespor, Gazişehir'i konuk ediyor. Futbol severler ise Rizespor Gazişehir maçı şifresiz canlı anlatım izle ve Çaykur Rize Gazişehir maçı skoru kaç kaç? gibi detayları araştırıyor. Çaykur Rizespor, oynadığı 33 maçın ardından 19 galibiyet, 9 beraberlik ve 5 mağlubiyet elde ederek 66 puanla Süper Lig'e şampiyon olarak çıkmayı garantiledi. Gazişehir ise 15 galibiyet, 8 beraberlik ve 10 mağlubiyet alarak 53 puanla 5. sırada plaf-off'larda mücadele edecek. Saha ve seyirci avantajını elinde bulunduran şampiyon Rize, Gazişehir karşısında sezonu galibiyetle kapatmak istiyor. Gazişehir ise güçlü rakibi karşısında gol veya goller bularak sezonu puanla kapatmak istiyor. Futbol severler ise Rize Gazişehir maçı canlı izle, Çaykur Rizespor Gazişehir maçı canlı skor kaç kaç? gibi detayları araştırıyor.

ÇAYKUR RİZESPOR'DAN "SOSYAL MEDYA" AÇIKLAMASI

Çaykur Rizespor Kulübünden yapılan açıklamada, "Süper Lig'e yükselmiş olmanın sevincini yaşarken sosyal medya üzerinden oluşturulmak istenilen gündem bizleri derin bir üzüntüye ve büyük bir şaşkınlığa sürüklemiştir." ifadesi kullanıldı.

Yeşil-mavili kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Çaykur Rizespor'la ilgili sosyal medya üzerinden yapılan bazı paylaşımların gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Açıklamada, "Süper Lige yükselmiş olmanın sevincini yaşarken sosyal medya üzerinden oluşturulmak istenilen gündem bizleri derin bir üzüntüye ve büyük bir şaşkınlığa sürüklemiştir. Gerçekle bağdaşmayan iddiaların uygulanmış bir seçenek gibi kamuoyuna empoze edilmeye çalışılması başta Kulüp Başkanımız Sayın Hasan Kemal Yardımcı olmak üzere yönetim kurulumuzu derinden yaralamıştır." denildi.

Spor Toto Süper Lig için rekabetçi bir kadro oluşturmak amacıyla şampiyonluk rehavetine düşmeden yeni sezon hazırlıklarına başlandığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Dün sosyal medya üzerinden ortaya atılan bir iddia haber kirliliğine dönüştüğü gibi, aynı zamanda derin izler açmıştır. Çaykur Rizespor Kulübünün menfaatlerini her zaman en üst seviyede tutan Başkanımız Hasan Kemal Yardımcı, temsil ettiği kulübün ne denli güçlü ve ne denli büyük potansiyele sahip olduğunu kamuoyu ile paylaşmaya özen göstermekte ve bu doğrultuda bir duruş sergilemektedir."

"Futbolseverlere üst seviyede Karadeniz derbisi izletmekte kararlıyız"

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun, Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı Hasan Kemal Yardımcı'yı arayıp tebrik ettiği ve Gazişehir Gaziantep maçını izlemek istediklerini ilettiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Başkanımız, tebrik etmek için gelmek isteyenlere tesislerimizin kapılarının her daim açık olduğunu ve tesislerimize gelenlere Rize çayı ikram ettiklerini ifade etmiştir. Yaşanılan süreç hafızalarımızdadır ve Süper Lig saha içi rekabetin alanıdır. Unutulmasın ki futbolseverlere üst seviyede Karadeniz derbisi izletmekte kararlıyız."

Yardımcı'nın, başkanlık görevine başladığı günden itibaren ısrarla üzerinde durduğu güçlü bir Çaykur Rizespor için emin adımlarla ilerlendiği vurgulanan açıklamada, "Çaykur Rizespor, Süper Lig'de adından söz ettirecek büyük bir potansiyele sahiptir ve bu gücü engellemek isteyenler amaçlarına ulaşamayacaktır." ifadesi kullanıldı.

- TRABZONSPOR YÖNETİMİNDEN ÇAYKUR RİZESPOR’A ZİYARET

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ali Ağaoğlu ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri, Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kemal Yardımcı ve yönetimini ziyaret etti. Çaykur Rizespor Mehmet Cengiz Tesisleri'nde basına kapalı olarak gerçekleşen ziyaret öncesinde tesis etrafında güvenlik önlemleri alındı. Karayolu ile tesislere gelen Trabzonspor yöneticilerine Rize’nin girişinden tesislere kadar çevik kuvvet ekipleri eşlik etti. Ziyaret sonrası yaptığı açıklamada gerçekleştirilen buluşmanın bir fair-play başlangıcı olmasını istediklerini dile getiren Çaykur Rizespor Kulüp Başkanı Hasan Kemal Yardımcı, “Değerli Trabzonspor Başkanı ve yönetim kurulu bizi şampiyonluğumuzu kutlamak için tebrik ziyaretinde bulundular. Kendilerine teşekkür ettik. Konuşulması gerekenleri içeride kısmen konuştuk. Fazla detaya girmedik, kendi içimizde dertleştik ve sohbetini yaptık. Mesajlarımızı birbirimize verdik. Dolayısıyla bugün gerçekleşen buluşmanın bir fair-play olarak, bir başlangıç olarak görülmesini istiyoruz. Bu samimiyetin, dertleşmenin, muhabbetin ileride sıkıntılara mahal vermeyecek şekilde olabilecek sıkıntıları erkenden teşhis etme, çaresine bakma adına olumlu olduğunu düşünüyorum. Ben Türk futboluna fair-play adına iyi bir iş yaptığımızı düşünerek kendilerine tekrar teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ali Ağaoğlu ise temel felsefesi dostluk olan sporda gerginliğin oluşmasını kabul edemeyeceklerini dile getirerek, “Yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımız ile birlikte Rizespor kulübümüzün şampiyonluğunu kutlamak için, başkanımızı ve yönetim kurulunu tebrik etmek için bu ziyareti gerçekleştirdik. Futbolun tarihi ve iki kentin geçmişine baktığımızda futboldaki iş birliğinin ötesinde ticarette olsun, kültürde olsun, sanatta olsun her zaman omuz omuza mücadele etmiş, birbirine destek olmuş iki şehrin arasını aslında felsefesi dostluk, barış ve kardeşlik olan spor yüzünden gerilmesi hiçbir şekilde kabul edilemezdi. Biz başkanımıza da bunu arz ettik. Gurbette bize baktıkları zaman bizleri Karadenizli diye nitelendirirler. Trabzonlu, Rizeli, Hopalı, Artvinli demezler, Karadenizli derler. Biz bu toprakların, bu coğrafyanın insanıyız. Gurbette yıllarca birbirimize destek olarak yaşamışken, sporun üzerinden iki şehrin arasının açılması asla ve asla kabul edilemez” dedi.