Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Barcelona'nın Uruguaylı forveti Luis Suarez, Radyo Rincon'a yaptığı açıklamada, Barcelona'nın Griezmann'ın transferini tamamladığını ima ederek, "Antoine Griezmann, Ousmane Dembele ve Philippe Coutinho gibi isimlerin kadroya katılması kulüp adına gurur verici." yorumunu yaptı.

Griezmann hakkında övgü dolu ifadeler de kullanan golcü futbolcu Suarez, "Takıma büyük katkı yapabilecek bir oyuncu. Atletico Madrid'e yıllardır öncülük ediyor. Çok mücadeleci ve üst seviyede uzun süredir forma giyiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Uzun süredir adı Barcelona ile anılan 27 yaşındaki Griezmann, bu sezon Atletico Madrid formasıyla 46 maçta 27 gol attı ve 14 asist yaptı.