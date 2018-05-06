Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Akhisarspor Galatasaray maçı şifresiz canlı anlatımı izle ve skoru kaç kaç? ile ilgili detaylar haberimizde. Süper Lig'in 32. haftasında Akhisarspor, lider Galatasaray'ı konuk ediyor. Zorlu Akhisar deplasmanından 3 puan alarak liderliğini sürdürmek istiyor. Akhisarspor ise bu zorlu mücadeleden puan veya puanlar almanın peşinde. Lider Galatasaray, 31 haftada 66 puan toplarken rakibi Akhisarspor ise 36 puanda. Peki Akhisar GS maçı şifresiz canlı anlatım izle ve skoru kaç kaç? İşte detaylar...

Akhisarspor - Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Spor Toto Akhisar Stadı’nda saat 19.00’da başlayacak karşılaşmayı hakem Ali Palabıyık yönetecek. beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak maçın skor takibi ve anlatımı turkiyegazetesi.com.tr'de...

Muhtemel 11'ler...

Akhisarspor: Fatih, Lopes, Caner, Mustafa Yumlu, Ömer, Sissoko, Aykut, Olcan, Barbosa (Soner), Muğdat, Seleznov

Galatasaray: Muslera, Linnes, Denayer, Serdar, Nagatomo, Fernando, Donk (Selçuk), Sinan, Feghouli, Rodrigues, Gomis

Süper Lig’in geride kalan bölümünde 66 puan toplayan Galatasaray zirvede yer alırken, 36 puanı bulunan Teleset Mobilya Akhisarspor ise haftaya 12. sırada girdi.

Sarı-kırmızılı takımda sarı kart cezalısı Younes Belhanda ile sakatlıkları bulunan Mariano Filho ve Tolga Ciğerci’nin maçta forma giymesi beklenmiyor.

3 futbolcu ceza sınırında

Galatasaray’da Akhisarspor müsabakası öncesi 3 oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sofiane Feghouli, Maicon Roque ve Sinan Gümüş yarın kart görmeleri durumunda, ligin 33. haftasındaki Evkur Yeni Malatyaspor maçında görev alamayacak.

Deplasmanda zorlanıyor

Galatasaray, Süper Lig’de bu sezonki bütün mağlubiyetlerini deplasman maçlarında yaşadı. Sarı-kırmızılı takım, dış sahada oynadığı lig maçlarından 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 7 mağlubiyetle ayrıldı. Galatasaray, deplasmanda çıktığı 15 karşılaşmada 25 puan kaybetti.

Galatasaray ile Akhisarspor 12. maça çıkıyor

Galatasaray ile Teleset Mobilya Akhisarspor, Süper Lig’de 12. kez karşı karşıya gelecek. Ege temsilcisinin Süper Lig’e yükselmesiyle başlayan rekabette geride kalan 11 maçtan 10’unu Galatasaray, birini Akhisarspor kazandı. Sarı-kırmızılıların 34 golüne, yeşil-siyahlılar 11 golle yanıt verdi. Sezonun ilk yarısında İstanbul’da yapılan maçta gülen taraf 4-2’lik skorla Galatasaray oldu.

Akhisarspor, evindeki 5 maçtan birini kazanırken, Galatasaray deplasmanda 4 kez galip geldi. Manisa’da Akhisarspor 5, Galatasaray 10 kez gol sevinci yaşadı. Öte yandan iki takım bu sezon Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde eşleşti. Evindeki maçı 2-1 kaybeden Akhisarspor, deplasmanda 2-0 galip gelerek, tarihinde ilk kez adını finale yazdırdı.

Galatasaray’ın Akhisarspor kadrosu

Lider Galatasaray’ın, Spor Toto Süper Lig’de deplasmanda Teleset Mobilya Akhisarspor ile oynayacağı maçın kamp kadrosu belli oldu.

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan sarı-kırmızılı takımın kamp kadrosunda sarı kart cezalısı Younes Belhanda ile sakatlıkları bulunan Mariano Filho ve Tolga Ciğerci yer almadı.

Galatasaray’ın Akhisarspor maçı kamp kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

Fernando Muslera, Maicon Roque, Serdar Aziz, Ahmet Çalık, Yasin Öztekin, Selçuk İnan, Eren Derdiyok, Sinan Gümüş, Martin Linnes, Ryan Donk, Cedric Carrasso, Bafetimbi Gomis, Garry Rodrigues, Fernando Reges, Iasmin Latovlevici, Ozan Kabak, Celil Yüksel, Yuto Nagatomo, Jason Denayer, Sofiane Feghouli, Boran Güngör.