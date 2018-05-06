Lider Juventus, sahasında Bologna ile karşılaştı. Ev sahibi Juventus 30. dakikada penaltıdan Bolognalı Simone Verdi'nin attığı golle 1-0 yenik duruma düşse de 52. dakikada Sebastian De Maio'nun kendi kalesine, 63. dakikada Sami Khedira ve 69. dakikada Paulo Dybala'nın attığı gollerle müsabakadan 3-1 galip ayrıldı. Bu galibiyetle puanını 91'e çıkaran Juventus, ligin bitimine iki hafta kala şampiyonluk için avantaj yakaladı ve ikinci sıradaki bir maçı eksik Napoli ile puan farkını 7'ye çıkardı.
Juventus ikinci yarı açıldı
06.05.2018 - 01:24 | Son Güncelleme: 06.05.2018 - 01:26
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İtalya Serie A'da 36. haftada Juventus, 1-0 geriye düştüğü mücadelede Bologna'yı 3-1 mağlup etmeyi başardı.
Etiketler : juventus,serie a,
558981 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/558981.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Galatasaray
31
21
3
7
70
32
38
66
2
Başakşehir
32
20
6
6
57
32
25
66
3
Fenerbahçe
31
18
9
4
66
33
33
63
4
Beşiktaş
31
18
8
5
59
27
32
62
5
Trabzonspor
32
13
10
9
57
50
7
49
6
Sivasspor
32
14
6
12
42
46
-4
48
7
Göztepe
31
13
8
10
48
48
0
47
8
Kayserispor
31
12
8
11
41
48
-7
44
9
Kasımpaşa
32
12
7
13
52
54
-2
43
10
Bursaspor
31
11
6
14
41
42
-1
39
11
Malatyaspor
31
10
9
12
35
41
-6
39
12
Alanyaspor
32
10
6
16
50
55
-5
36
13
Akhisar Bld.Spor
31
9
9
13
39
49
-10
36
14
Konyaspor
32
9
8
15
35
38
-3
35
15
Antalyaspor
31
9
8
14
37
54
-17
35
16
Osmanlıspor
32
8
9
15
46
55
-9
33
17
Gençlerbirliği
31
7
9
15
35
50
-15
30
18
Karabükspor
32
3
3
26
20
76
-56
12
32. Hafta Maçları
4.5.2018
Medipol Başakşehir Fk 1 - 1 Demir Grup Sivasspor
5.5.2018
Kardemir D.Ç. Karabükspor 0 - 1 Atiker Konyaspor
5.5.2018
Trabzonspor 2 - 5 Kasımpaşa
6.5.2018
Akhisar Belediye Gençlik Ve Spor - Galatasaray
6.5.2018
Alanyaspor - Osmanlıspor Futbol Kulübü
6.5.2018
Fenerbahçe - Bursaspor
6.5.2018
Gençlerbirliği - Antalyaspor
7.5.2018
Göztepe - Evkur Yeni Malatyaspor
7.5.2018
Beşiktaş - Kayserispor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Çaykur Rizespor
34
20
9
5
68
38
30
69
2
Ankaragücü
33
18
8
7
54
33
21
62
3
Boluspor
34
18
6
10
53
30
23
60
4
Ümraniyespor
34
17
8
9
49
35
14
59
5
Gaziantep BB
34
15
8
11
57
38
19
53
6
Erzurum BB
34
14
11
9
56
44
12
53
7
Altınordu
34
15
8
11
55
45
10
53
8
Balıkesirspor
34
16
7
11
56
46
10
52
9
İstanbulspor
34
14
8
12
45
39
6
50
10
Elazığspor
34
13
9
12
53
44
9
48
11
Giresunspor
34
13
8
13
50
44
6
47
12
Adanaspor
34
12
7
15
41
56
-15
43
13
Eskişehirspor
34
12
8
14
63
56
7
41
14
Adana Demirspor
33
11
7
15
43
46
-3
40
15
Denizlispor
34
10
8
16
43
47
-4
38
16
Samsunspor
34
7
15
12
32
46
-14
36
17
Manisaspor
34
7
3
24
31
80
-49
15
18
Gaziantepspor
34
2
4
28
18
100
-82
1