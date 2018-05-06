Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

UĞUR AKTAN

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nde Fenerbahçe Doğuş sahasında misafir ettiği Beşiktaş Sompo Japan’ı 83-60 yendi ve normal sezonu ilk sırada tamamlamayı garantiledi. Play off’larda rakip fark etmeksizin saha avantajını ele geçiren sarı-lacivertli takım böylece ligdeki galibiyet serisini de 12 maça çıkardı. Dengede geçen ilk çeyrekte pota altında Ahmet Düverioğlu ile etkili olan sarı-lacivertli takım periyodu 17-16 önde tamamladı. İkinci çeyrekte Beşiktaş’ın “faul” itirazı nedeniyle teknik faul almasıyla 28-21 ile farkı bir anda 7 sayıya çıkartan Fenerbahçe, ilk yarıyı 34-29 önde tamamladı. İkinci yarıda skora Josh Adams ile tutunmaya çalışan ancak Melih Mahmutoğlu ve James Nunnally’yi durdurmayı başaramayan rakibi karşısında farkı gittikçe açan Fenerbahçe, farkı ilk kez çift hanelere çıkardı: 46-36.



Son çeyrekte koptu

Son 10 dakikada Bobby Dixon ve Sinan Güler ile üst üste sayılar bulan ev sahibi ekip bu bölümde taraftarının desteğini de arkasına aldı ve fark 23 sayıya kadar çıktı: 73-53. Obradovic’in molasının ardından maç boyunca süre almayan Barış Hersek ve Egehan Arna da karşılaşmaya dahil olurken, farkın kapanmasına izin vermeyen lider 83-60 kazandı. Fenerbahçe ligdeki 25. galibiyetini elde ederken, Beşiktaş ise 18 galibiyette kaldı. Maçın en skorer ismi 20 sayıyla Beşiktaşlı ABD’li oyuncu Josh Adams olurken, Fenerbahçe’de Bobby Dixon 18 sayıyla galibiyette önemli rol oynadı. Diğer sonuçlar: Gaziantep B.-Banvit: 82-63, G.Saray Odeabank-İBB: 99-77, Trabzonspor-Yeşilgiresun Bld.: 100-95.

Obra’dan Kartal’a övgü

Fenerbahçe Doğuş Başantrenörü Zeljko Obradovic, farklı kazandıkları Beşiktaş maçıyla ilgili olarak “Maçta iki farklı şekilde oynadık. İlk yarıda çok kötü top kullandık. Bunun sebebi de Beşiktaş Sompo Japan’ın savunmasını iyi okuyamadık. Acele atışlar yaptık. Bu yüzden ilk yarıda yüzdelerimiz çok kötüydü. İkinci yarı çok daha iyiydi. Maçı kazanmayı hak ettiğimiz düşünüyorum ama maçın sonucunun doğru olduğunu düşünmüyorum. Bunu söyleme sebebim Beşiktaş ikinci yarıda ve son çeyrekte çok boş atış kaçırdı. Baştan sona savaşan bir takım ve bugün yine savaştılar. Beşiktaş’a karşı iyi oynamak için sabırlı oynamak gerekiyor. Beşiktaş’ı tebrik ediyorum gerçekten iyi bir takım” dedi.