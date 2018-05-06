Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Murad Tamer

Ziraat Türkiye Kupası’nda kaldığı yerden oynanmasına karar verilen Fenerbahçe maçına çıkmadığı için ağır cezalara çarptırılan Beşiktaş’ta TFF’ye büyük öfke var. Dünkü Divan Kurulu toplantısında çok sert ifadeler kullanıldı. Önce Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk, ardından da ikinci başkan Ahmet Nur Çebi, TFF yönetimine verdi veriştirdi. Yamantürk, TFF Yönetim Kurulu’ndaki Beşiktaşlıları (Yıldırım Demirören, Cengiz Zülfikaroğlu, Hüsnü Güreli, Mete Düren, Erhan Kamışlı, Alaattin Aykaç) kastederek, “Bırakın divan başkanlığını, kulüp üyeliğini, taraftar olarak söylüyorum; bu 6 kişi ile yağmurda aynı şemsiye altında korunmak bile istemiyorum” ifadesini kullandı.



İhraçları isteniyor

Ahmet Nur Çebi de “İhracı istenen bu altı isim için Divan Kurulu Başkanımızın fikirlerine şahsi olarak katılıyorum. Beşiktaş için yapacak hiç mi bir şeyiniz yoktu? Beşiktaşlı olmanız gerekmiyordu, bizim için adil olmanız yeterliydi. Beşiktaşlı olmaları bizim tarafımızı tutmaları gerektirmez. Ben hukuki ve vicdani bir karar almadıklarını düşünüyorum. Altı gün sonra Mali Genel Kurul gerçekleştirilecek. Orada bu kişilerin kulüp üyeliğinden ihracı gündeme getirilirse genel kurulun aldığı kararlar bizim için muteberdir” dedi. Çebi ayrıca bazı kesimlerin Beşiktaş Kulübü’nü devletle karşı karşıya getirmek istediklerini de söyledi.

Derbi cezası kesinleşti: 3-0 hükmen

Türkiye Futbol Federasyonu, Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final rövanşında Fenerbahçe maçına çıkmayan Beşiktaş’a verilen cezayı açıkladı. Beşiktaş’ı 3-0 hükmen mağlup sayan kurul ayrıca Siyah-beyazlı kulübü Türkiye Kupası’ndan ihraç ederken, 2017-18 sezonu Türkiye Kupası’nın ticari haklarından elde edilen gelirlerin iadesine hükmetti.