Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cahit Eroğul

Spor Toto 1. Lig’de geçen hafta Ümraniyespor’u yenerek Süper Lig’e yükselmeyi garantileyen Çaykur Rizespor sezonun son maçında evinde Gazişehir Gaziantep’i de 4-2 mağlup etti. Samudio, Recep, Ümit ve Furkan’ın golleriyle kazanan Karadeniz ekibinde tribünlerde şenlik vardı. Bir haftadır büyük heyecan yaşayan Rizeliler tribünleri doldururken maçın bitiş düdüğünün ardından âdeta kendinden geçti. Büyük coşku yaşayan tribünler futbolcuları bağrına basarken sıra kupa törenine geldi. Şampiyon takımın teknik kadrosu ve futbolcuları sahaya çağrıldı. Madalyaların taktimi sonrasında şampiyonluk kupası Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, TFF 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı ve TFF Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Baltacı tarafından verildi. Tören sonrasında Çaykur Rizespor camiası stadyumda şampiyonluk turu atarken, taraftarlar tulum eşliğinde horon oynadı.



Taraftar sahaya daldı

Kupayı aldıktan sonra büyük sevinç yaşayan futbolcular stadyumda şampiyonluk turu attı. Taraftarlar da sahaya girerek şampiyonluk coşkusuna ortak oldu. Stadyumda tulum ve kemençe eşliğinde horon oynayan taraftarlar şampiyonluğu doyasıya kutladı. Kutlamalar şehirde de gecenin geç saatlerine kadar sürdü.