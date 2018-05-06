Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Burhan Can Terzi

Galatasaray’da teknik direktör Fatih Terim, Akhisar maçı öncesi futbolcularına tatlı sert uyarılarda bulundu. Geçen hafta Beşiktaş’ı devirip şampiyonluk kapısını aralayan sarı-kırmızılılar, önceki gün Başakşehir’in kaybetmesiyle zafere bir adım daha yaklaşmıştı. Ama bu sezon deplasmanlarda kötü bir performans ortaya koyan Galatasaray’da teknik direktör Fatih Terim işi çok ama çok sıkı tutyor. Türk Telekom Stadyumu’nda 16 maçta 15 galibiyet 1 beraberlikle muhteşem bir tablo çıkaran sarı-kırmızılılar; dış sahada oynadığı lig maçlarından 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 7 mağlubiyetle ayrıldı. Kritik Akhisar deplasmanı öncesi oyuncularını toplayan Fatih Terim, öncelikle “Deplasman fobisi” kelimesini yasakladı. Hiç kimseden bu lafı duymak istemediğini ifade eden Terim, “Çim aynı çim, saha ölçüleri aynı” ifadelerini tekrar ederken “Ali Sami Yen’de nasıl oynuyorsanız, aynısını yapacaksınız” dedi.



Beklere özel talimat

Her zamanki gibi takıma topu rakip sahada oynamaları gerektiğini anlatan Fatih Terim, “İlk dakikada itibaren orta saha önde basacak, kanatlar çalışacak, herkes elinden gelenin en iyisini yapacak, kimseden bahane istemiyorum” emrini verdi. İlk golü bulmanın ve ilk yarıyı önde kapamanın önemine vurgu yapan tecrübeli teknik direktör “Sizlere inanıyorum” diyerek de güven verdi. Öte yandan bugün 11’de olacak bek oyuncuları Linnes ve Nagatomo’ya da özel telkinlerde bulunan Fatih Terim, iki oyuncuya da Akhisar karşısında önceliklerinin bölgelerini yüzde yüz koruma altında tutmak olduğunu iletti.

Kaliten ortada

Galatasaray’da tartışmasız sezonun yıldızı olan Bafetimbi Gomis, şu ana kadar 27 gol attı. Süper Lig’deki yabancı anlamında Fenerbahçeli Alex’in 28 gollük rekoruna yaklaştı. Fransız yıldız geçen hafta ise hem derbi hem de rekor stresine yenik düşmüştü. Konyaspor karşılaşmasında 25 gole ulaşan Gomis, sonraki 6 maçta sadece 2 gol attı. Beşiktaş maçı sonrası Gomis’e sahip çıkan teknik direktör Fatih Terim, kritik Akhisar maçı öncesi de golcüsüne terapi uyguladı. Terim “Sana güvenim sonsuz. Son 3 finalimizde de sana çok büyük iş düşecek. Bu takımın yıldızı olarak gerekeni yapacağına inanıyorum” dedi.

Üç Aslan kart sınırında

Galatasaray’da Belhanda kart cezası nedeniyle Akhisar karşısında forma giyemeyecek. Feghouli, Maicon ve Sinan ise Akhisar karşısında sarı kart görmeleri hâlinde Yeni Malatya maçı öncesi cezalı duruma düşecek. Fatih Terim özellikle Feghouli’yi bu konuda uyardı.



Rodrigues’e şut emri

Galatasaray’da, ligin ikinci yarısında forma giydiği 14 maçta 10 gole katkıda bulunan Garry Rodrigues, bugün takımın en önemli silahlarından biri olacak. Beşiktaş maçında attığı golle, bir süredir devam eden şanssızlığını da kıran kanat oyuncusundan Fatih Terim yine bol bol şut çekmesini istedi.



Galatasaray’a Telles piyangosu

İngiliz London Sports Premier Lig ekibi Chelsea’nin, Porto’dan Alex Telles’i 45 milyon avro karşılığında renklerine bağladığını duyurdu. Galatasaray Telles’in Porto’ya transferinde sözleşmesine koyduğu ‘gelecek satıştan %10 pay maddesi’ sayesinde eski futbolcusundan 3,7 milyon avro kazanacak.