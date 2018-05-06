Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

M. EMİN ULUÇ

Başakşehir’in puan kaybetmesiyle Şampiyonlar Ligi bileti için umutlanan Fenerbahçe’de teknik direktör Aykut Kocaman’ın gözü şampiyonlukta. Sezonu iki farklı periyotta değerlendirdiğini belirten tecrübeli teknik adam, “Kötü bir başlangıç yaptık. Osmanlı maçına kadar olan süreçte çok dağınık bir görüntüdeydik. 11 haftada 33 puanın ancak 17’sini toplayabildik. Zirvenin 9 puan gerisinde kaldık. Ancak sonrasında ligin en başarılı takımı olduk” dedi. Osmanlı sonrası 46 puan topladıklarına dikkat çeken Kocaman, “Aynı dönemde Başakşehir 42, Beşiktaş 40, Galatasaray 39 puan aldı” derken, kalan 3 maçlarını da kazanarak galibiyet serisini sürdüreceklerini ve rakiplerinin takılmasını bekleyeceklerini söyledi.



Galatasaray da takılacaktır

Önce Beşiktaş’ın ardından da Başakşehir’in puan kaybettiğini belirten Aykut Kocaman, son 3 haftada iki deplasmana çıkacak Galatasaray’ın da takılacağını ifade etti. Sarı-kırmızılıların dış saha performansına vurgu yapan Kocaman, “Deplasmanda 26 gol atıp, 23 gol yemişler. Kazanmak için de 1 gol atmak onlar yetmiyor görünüyor. Zira tek gol attıkları maçlarda hiç galibiyetleri yok” sözlerinin arkasından “Tabii en önemlisi bizim kendi maçlarımızı kazanmamız. Sonrasında nerede olduğumuzu göreceğiz” diye konuştu. Valbuena’yı yedek bırakmasına yönelik eleştirilere de cevap veren Aykut Hoca, “Ben adaletli olduğuma inanıyorum. İstanbulspor’da futbolcu-teknik direktörken kendimi bile yedek bıraktım Daha ne yapayım yani adaletli olmak için?” dedi.

Gizli silah Valbuena

Aykut Kocaman, Bursa maçında yine yedek soyunduracağı son haftaların formda ismi Mathieu Valbuena’yla yakından ilgileniyor. Kocaman, Fransız yıldızla motivasyonunu koruması için bire bir görüşmeler yapıyor. Yedek kalmaktan olduğunu gizlemeyen Valbuena ise hocasına, “Görev verdiğinizde en iyisini yapacağımdan emin olabilirsiniz” diyerek profesyonellik örneği gösteriyor.



Fener’de eksik yok

Bursaspor maçı öncesinde Fenerbahçe’de eksik bulunmuyor. Cezalı oyuncusu bulunmayan sarı-lacivertliler, tedavisi tamamlanan Nabil Dirar’ın da takıma katılmasıyla bugün sahaya tam kadro çıkacak. Yabancı kontenjanı nedeniyle Isla ile Elif kadroda yer almayacak. Bu arada Soldado, Sktrel, Dirar ve İsmail Köybaşı ceza sınırında.