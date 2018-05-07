Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dağıstan Özerk Cumhuriyeti’nde düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası’nda Türk fırtınası sürüyor. Dün gözlerimiz Olimpiyat Şampiyonu Taha Akgül’ün üzerindeydi. 125 kilo güreşçimiz olimpiyat üçüncüsü Belaruslu Saidau’yu 5-0, Azerbaycanlı Magomedov’u 4-2 ve Rus Kushkhov’u 3-0 yenerek finalde Gürcü Geno Petriashvili’nin karşısına dikildi. Zorlu maçı da 2-1 kazanmayı başaran Akgül 6. defa Avrupa şampiyonu olarak Türk sporcular arasında serbest stilde kendisine ait rekoru geliştirdi.



Müthişsin Soner

2016 Rio Olimpiyatları’nda üçüncü olan Soner Demirtaş da yüzümüzü ağartan güreşçimizdi dün. Turnuvada fırtına gibi esen Soner, ‘erken final’ denilen yarı finalde dünya ve Avrupa şampiyonu, olimpiyat üçüncüsü Kübalı Marquez’i 3-3’lük sonuçta teknik üstünlükle eledi. Finalde de Fransız Khadjiev’i 2-0 yenerek kürsünün en üst basamağına çıkan sporcumuz 3. defa altın madalyaya uzandı. 61 kiloda Recep Topal Belaruslu Niurhun Skrabin’i (6-6 biten maçta) 4 puanlık oyun yaptığı için teknik üstünlükle, Serdar Böke de 92 kiloda Moldovalı rakibi Nicelau Ceban’ı 6-4 yenerek bronzu kaptı, sevincimizi katladı.

Babama armağan

Soner Demirtaş, final maçının ardından yaptığı açıklamada “Bu Avrupa şampiyonluğumu aileme armağan etmek istiyorum. Çünkü güreşe başladığımda babamın bir hayali vardı. Bir kez de olsa şampiyon görmek istiyordu. Dört çocuğu güreşçiydi. Bunu yaşatmak bana nasip oldu. Üçüncü kez Avrupa şampiyonu oldum. Aileme ve bize dua eden herkese çok selam gönderiyorum. Herkese çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.