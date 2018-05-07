Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

M.EMİN ULUÇ

Başakşehir’in kaybettiği haftada ikincilik ellerine sunulmuş Fenerbahçe, geçen sezon son anda kurtulduğu ipin ucundan bir kere daha kaçma derdindeki Bursaspor’u konuk etti. Dirar dışında eksiği olmayan sarı-lacivertlilerde moraller ne kadar yerindeyse, ekonomik krizle boğuşan yeşil-beyazlılar da o kadar kötüydü. Geçen hafta kazanılan Kasımpaşa maçının 11’nin, Kadıköy’deki taraftar desteğiyle 3 puana rahat bir şekilde ulaşması bekleniyordu. Ancak futbolun doğruları matematiksel değildi ve oyun kâğıt üzerinde değil sahada oynanıyordu. Fenerbahçe, zorlayan isteyen taraf olsa da geçen haftanın zayıf halkası Alper’in yine vasatı aşamaması oyunun sola yıkılmasına neden oldu ve Bursaspor için de tek yönlü baskıyla baş etmek daha kolaydı. İlk yarı boyunca tek kale görüntüsü veren maçtaki en ciddi pozisyon 38. dakikada gelişti. Mehmet Topal’ın kafa vuruşunda kaleci Harun’u aşan topu Ertuğrul çizgi üzerinden çıkardı.



Şampiyonluk inadı

Bursa, sakatlıklar nedeniyle 20’de Barış’ı Bostock’la, 43’te Badu’yu Kembo’yla değiştirmek zorunda kalırken, Aykut Kocaman 46’da Alper-Valbuena hamlesi yaptı. Temposunu koruyan Fenerbahçe ataklarına biraz daha çeşitlilik kazandırsa da aradığı golü bulamadı. 50’de Giuliano’nun yakın mesafeden vuruşunda mutlak golü önleyen Harun, 63’te de Valbuena’nın frikiğini mükemmel bir şekilde çıkardı. 65’te Şener’in şutu direği sıyırırken, 69’da genç yetenek Furkan jeneriklik bir vuruşla Kadıköy’de şok etkisi yaptı: 1-0. Fenerbahçe’yi şoktan çıkaran ise eski golcüsü Moussa Sow oldu. 71’de Valbuena’nın kullandığı serbest vuruşta ters bir kafa vuran Senegalli skoru eşitledi: 1-1. Sow’un 72’de hatasını telafi etme çabasını Volkan önlerken, 83’te Titi kızardı. Fenerbahçe 10 kişi kalan rakibine tüm hatlarıyla saldırmanın ödülünü son dakikada aldı. Fernandao kaçırdığı net pozisyonun devamında önüne gelen topu bu sefer adrese teslim etti: 2-1. Fenerbahçe, kan terlediği maçın sonunda Galatasaray’ın ensesine yerleşti.

Ayrılık sinyali

Fenerbahçe’de başkan Aziz Yıldırım, seçilmesi hâlinde Aykut Kocaman ile yola devam edeceğini belirtirken hocadan ayrılık sinyali geldi. Sarı-lacivertlilerin geçen sezon sahasında 21 puan bu sezon ise 14 puan yitirdiğini vurgulayan Kocaman “İçerideki maçlarda oyun düzenine sadakat bizi diğer takımlardan farklı kılıyor. Aynı şeyleri ısrar ve sabırla yaparak, beklediğim ve beklediğimin de üzerinde çok sıkıntılarla mücadele ederek geldik. Kupanın finalisti olduk ve ligde şu anda zirveyle puan puanayız. Son ana kadar bu oyuncularla yarışın içinde kalma gayreti veriyoruz. Sezonun bir bölümünde bu hakemlerle şampiyon olma şansımız yok dedim. Hakemleri yenme şansımız yok demeye çalıştım. Bugün ise kendi taraftarımızla ne benim ne de grubun karşı karşıya gelme gibi bir durumu yok ama bu şekilde de biraz zor bir durum var. Bu anlaşılmaz durumun içinde fazla kalıp kalmamakla ilgili bir değerlendirme yapma gereği duyuyorum” dedi.

İlk defa geri döndü

Kanarya’nın bu sezonki eksisi, geri düştüğü maçları geri çevirememesiydi. Bu gelenek dün bozuldu. Sarı-lacivertliler skor olarak geri düştüğü bir maçı çevirmesini bildi. Daha önceki 10 maçta 6 beraberlik ve 4 mağlubiyet alınmıştı.



İki “rekor” birden

Maçın kendi içinde özel ve Fenerbahçe adına güzel tarafları vardı. Sarı Kanarya, baştan sona üstün oynadığı Bursa karşısında en fazla isabetli orta yaptığı (15) ve rakip ceza sahasında topla en fazla buluştuğu (44) maçı oynadı.



En iyisi Josef

Sarı-lacivertlilerin 67’ye 33’lük bir yüzdeyle baskın çıktığı maçta en fazla top kapan 4 isim Fenerbahçe’deydi. Şener (3), Alper, Josef ve Aatıf ikişer defa rakipten top alırken Josef 67 pasın 60’ında isabet bularak bu alanda zirveye çıktı.