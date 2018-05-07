Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

BURHAN CAN TERZİ

Beşiktaş’ı evinde devirerek, geçen hafta şampiyonluk kapısını aralayan Galatasaray, kupada elendiği Akhisar’ın konuğuydu dün akşam. Hata yapmaya tahammülü olmayan sarı-kırmızılarda Belhanda’nın yokluğunda merkez orta saha Donk, Fernando, Selçuk 3’lüsünden oluştu. Galatasaray takımı mücadeleye tutuk başladı ama Terim’in öğrencileri bir açıldı, pir açıldı. 15’te Feghouli’nin yerden pasında Rodrigues, topu filelerle buluşturdu: 1-0. Bu golden 3 dakika sonra Selçuk orta alandan soldaki Rodrigues’i gördü. Hızlı kanat oyuncusu, içeri doğru yönelirken bir rakibini çalımlamayı da başarıp, birebir kaldığı kaleciyi avladı: 2-0. Dakikalar 33’ü gösterirken Soner, Akhisar’ın kazandığı penaltıyı auta yolladı. Devre biterken Rodrigues’in bir şutu direkte patladı.



Stresli ikinci yarı

Mücadelenin ikinci yarısına ev sahibi Akhisar çok hızlı başladı. Soldan gelişen atakta Seleznov’un kale dibindeki vuruşu önce direğe, sonra Serdar’a çarpıp kaleye gitti: 2-1. 54’te Muğdat’ın vuruşunda Muslera kalesinde devleşince tabela değişmedi. 59’da yaşanan karambol sonrası ceza sahası içinde müsait bir pozisyon bulan Gomis, topu üstten dışarı yolladı. İki takımın da hırslı oyunuyla karşılaşma bir o kalede, bir bu kalede oynanan şekle dönüştü. 71’de Fatih Terim’den Sinan ile Yasin hamlesi geldi. Ancak bir kaza golünü kalesinde görmek istemeyen Galatasaray, kendi yarı alanına çekildi. Maçın son dakikasında Galatasaray’ın kazandığı penaltıyı da Gomis üstten auta attı ancak sarı-kırmızılılar 3 puanı kazanıp şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı.

İzmir’de kutlarız

G.Saray’da maçın bitiş düdüğüyle birlikte futbolcular büyük sevinç yaşadı. İlk golün asistini yapan Feghouli, “Çok iyi karakter ortaya koyduk ve 3 puanı aldık. Zor maçtı ama takım olarak çok iyi oynadık. Malatya maçında da aynı şekilde karakterli oynamamız gerekiyor. 3 puanı almak istiyoruz. Artık 180 dakikamız kaldı” derken, son 20 dakikada görev yapan Sinan Gümüş, “Maç çok stresliydi ama iyi savaştık. Artık son 2 maç kaldı. Şampiyonluğu kimseye bırakmak istemiyoruz. Umarım son haftaya şampiyon olarak gireriz ve İzmir’de şampiyonluğu kutlarız” ifadelerini kullandı. Yedek bekleyen Eren Derdiyok ise, “Biz kenetlenmiş bir takımız. Futbolda her şey olabiliyor. Maç biraz sıkıntılı geçti ama biz inandık, yolumuza devam ediyoruz. Allah’ın izniyle şampiyon olacağız. Son 2 maça çok iyi hazırlanacağız” sözlerini kullandı.