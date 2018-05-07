Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş Kayserispor maçı saat kaçta, hangi kanalda şifresiz canlı izlenecek? ile ilgili merak ettiklerinize buradan ulaşabilirsiniz. Spor Toto Süper Lig'de 32. haftanın son maçında Beşiktaş, Kayserispor'u konuk edecek. Futbol severler ise BJK Kayseri maçı saat kaçta başlayacak? sorusuna cevap arıyor. Beşiktaş, ligde oynadığı 31 maçın ardından 18 galibiyet, 8 beraberlik ve 5 mağlubiyet alarak 62 puanla 4. sırada bulunuyor. Siyah beyazlılar, bu serüvende rakip fileleri 59 kez sarsarken; kalesinde sadece 27 gol görerek ligde en az gol yiyen takım unvanına sahip. Kayserispor ise 12 galibiyet, 8 beraberlik ve 11 mağlubiyetle 44 puanla 8. sırada yer alıyor. Matematiksel olarak şampiyon olma şansı bulunan Beşiktaş, saha ve seyirci avantajını kullanarak mücadeleden 3 puanla ayrılmanın hesabını yapıyor. Ligin flaş ekibi Kayseri ise zorlu Beşiktaş deplasmanından puan ya da puanlarla ayrılmanın hesabını yapıyor. Beşiktaş Kayseri maçı saati, maçın canlı anlatımı, maç sonrası özet görüntüleri ise turkiyegazetesi.com.tr adresinde yer alıyor.

BEŞİKTAŞ KAYSERİSPOR MAÇI İÇİN TIKLAYIN

Kanadı kırık

Beşiktaş, son iki haftanın tek gündem maddesi olan ve hatta Galatasaray mağlubiyetinin de en büyük sebebi olarak gösterilen ‘Fenerbahçe kupa maçı sürecini’ noktalayarak tamamen lige döndü. Ancak son üç haftaya Galatasaray’ın 4 puan gerisinde giren siyah-beyazlılar için şampiyonluk şansı düşük bir ihtimal ve artık tüm konsantrasyon kalan 3 maçı da kazanıp sıralamayı beklemek üzerine kuruluyor. Bu üç maçın ilki ise pazartesi akşamı Vodafone Park’ta oynanacak Kayserispor mücadelesi olacak. Kayseri maçı öncesinde sakat futbolcuların durumundan dolayı kadroda mecburi değişiklikler yapması beklenen Şenol Güneş’in morali oldukça bozuk. Sezonu kapatan Pepe, Negredo ve Caner’in yanı sıra sakatlığını tam olarak atlatamayan Atiba’nın da hâlâ hafif tempoda idman yaptığı için riske edilmesi beklenmiyor.

Tosic oynayacak

Teknik direktör Şenol Güneş, Pepe’nin yokluğunda Tosic ve Vida ile stoper ikilisini oluşturacak. Galatasaray maçında kırmızı kart gördüğü için 1 maç ceza alan Tosic’in, oynanmayan kupa derbisinde cezasını çekmiş sayıldığı için Kayserispor maçında oynamasına engel bir durumun olmadığı bildirildi. Orta alanda ise Gary Medel ve Oğuzhan beraber görevlendirilecek. Hücum hattında Quaresma, Talisca ve Babel’in oynaması kesin görünüyor. Negredo’nun yerine santrforda yer almaya en yakın isim ise Şenol Güneş’in Galatasaray maçında şans vermediği Vagner Love. Tecrübeli çalıştırıcı derbide Negredo sakatlanmasına rağmen Brezilyalı yıldızın yerine Lens’i oyuna almıştı. Düşük bir ihtimalle Şenol Hoca tercihini Larin ya da Mustafa Pektemek’ten yana kullanabilir.

Maça geliyoruz

Kayserispor Başkanı Erol Bedir, pazartesi günü 20.00’ye alındığı açıklanan Beşiktaş maçı hakkında açıklamalarda bulundu. Bedir “Bizim dışımızda gelişen bir süreç oldu. Son 1 ayda yaşananlardan mutlu olan var mı? Biz programımızı pazartesi günü için yaptık ve saatinde maçımıza çıkacağız” diye konuştu.

​Artık bizden değiller

Ziraat Türkiye Kupası’nda kaldığı yerden oynanmasına karar verilen Fenerbahçe maçına çıkmadığı için ağır cezalara çarptırılan Beşiktaş’ta TFF’ye büyük öfke var. Dünkü Divan Kurulu toplantısında çok sert ifadeler kullanıldı. Önce Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk, ardından da ikinci başkan Ahmet Nur Çebi, TFF yönetimine verdi veriştirdi. Yamantürk, TFF Yönetim Kurulu’ndaki Beşiktaşlıları (Yıldırım Demirören, Cengiz Zülfikaroğlu, Hüsnü Güreli, Mete Düren, Erhan Kamışlı, Alaattin Aykaç) kastederek, “Bırakın divan başkanlığını, kulüp üyeliğini, taraftar olarak söylüyorum; bu 6 kişi ile yağmurda aynı şemsiye altında korunmak bile istemiyorum” ifadesini kullandı.

İhraçları isteniyor

Ahmet Nur Çebi de “İhracı istenen bu altı isim için Divan Kurulu Başkanımızın fikirlerine şahsi olarak katılıyorum. Beşiktaş için yapacak hiç mi bir şeyiniz yoktu? Beşiktaşlı olmanız gerekmiyordu, bizim için adil olmanız yeterliydi. Beşiktaşlı olmaları bizim tarafımızı tutmaları gerektirmez. Ben hukuki ve vicdani bir karar almadıklarını düşünüyorum. Altı gün sonra Mali Genel Kurul gerçekleştirilecek. Orada bu kişilerin kulüp üyeliğinden ihracı gündeme getirilirse genel kurulun aldığı kararlar bizim için muteberdir” dedi. Çebi ayrıca bazı kesimlerin Beşiktaş Kulübü’nü devletle karşı karşıya getirmek istediklerini de söyledi.

Derbi cezası kesinleşti: 3-0 hükmen

Türkiye Futbol Federasyonu, Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final rövanşında Fenerbahçe maçına çıkmayan Beşiktaş’a verilen cezayı açıkladı. Beşiktaş’ı 3-0 hükmen mağlup sayan kurul ayrıca Siyah-beyazlı kulübü Türkiye Kupası’ndan ihraç ederken, 2017-18 sezonu Türkiye Kupası’nın ticari haklarından elde edilen gelirlerin iadesine hükmetti.