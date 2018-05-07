Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MİLLİ Takımlardaki görevine son verilen Fatih Terim'in, "Haksız ve tek taraflı olarak iş akdinin fesih edildiği" gerekçesiyle Türkiye Futbol Federasyonu'nu (TFF) aleyhine açtığı 3 milyon 500 bin euro tazminat davası sonuçlandı. Mahkeme, TFF'nin Fatih Terim'e toplam 9 milyon 324 bin TL erken fesih bedeli ödenmesine hükmetti.