MİLLİ Takımlardaki görevine son verilen Fatih Terim'in, "Haksız ve tek taraflı olarak iş akdinin fesih edildiği" gerekçesiyle Türkiye Futbol Federasyonu'nu (TFF) aleyhine açtığı 3 milyon 500 bin euro tazminat davası sonuçlandı. Mahkeme, TFF'nin Fatih Terim'e toplam 9 milyon 324 bin TL erken fesih bedeli ödenmesine hükmetti.
TFF-Fatih Terim davasında karar çıktı
07.05.2018 - 12:09 | Son Güncelleme: 07.05.2018 - 12:45
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türkiye Futbol Federasyonu ile Fatih Terim arasında süren davada karar çıktı. Karar sonucu TFF'nin Fatih Terim'e 9 milyon lira tazminat ödemesine karar verildi.
Etiketler : TFF-Fatih Terim,
559179 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/559179.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Galatasaray
32
22
3
7
72
33
39
69
2
Fenerbahçe
32
19
9
4
68
34
34
66
3
Başakşehir
32
20
6
6
57
32
25
66
4
Beşiktaş
31
18
8
5
59
27
32
62
5
Trabzonspor
32
13
10
9
57
50
7
49
6
Sivasspor
32
14
6
12
42
46
-4
48
7
Göztepe
31
13
8
10
48
48
0
47
8
Kayserispor
31
12
8
11
41
48
-7
44
9
Kasımpaşa
32
12
7
13
52
54
-2
43
10
Bursaspor
32
11
6
15
42
44
-2
39
11
Malatyaspor
31
10
9
12
35
41
-6
39
12
Antalyaspor
32
10
8
14
38
54
-16
38
13
Alanyaspor
32
10
6
16
50
55
-5
36
14
Akhisar Bld.Spor
32
9
9
14
40
51
-11
36
15
Konyaspor
32
9
8
15
35
38
-3
35
16
Osmanlıspor
32
8
9
15
46
55
-9
33
17
Gençlerbirliği
32
7
9
16
35
51
-16
30
18
Karabükspor
32
3
3
26
20
76
-56
12
32. Hafta Maçları
4.5.2018
Medipol Başakşehir Fk 1 - 1 Demir Grup Sivasspor
5.5.2018
Kardemir D.Ç. Karabükspor 0 - 1 Atiker Konyaspor
5.5.2018
Trabzonspor 2 - 5 Kasımpaşa
6.5.2018
Akhisar Belediye Gençlik Ve Spor - Galatasaray
6.5.2018
Alanyaspor - Osmanlıspor Futbol Kulübü
6.5.2018
Fenerbahçe 2 - 1 Bursaspor
6.5.2018
Gençlerbirliği 0 - 1 Antalyaspor
7.5.2018
Göztepe - Evkur Yeni Malatyaspor
7.5.2018
Beşiktaş - Kayserispor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Çaykur Rizespor
34
20
9
5
68
38
30
69
2
Ankaragücü
33
18
8
7
54
33
21
62
3
Boluspor
34
18
6
10
53
30
23
60
4
Ümraniyespor
34
17
8
9
49
35
14
59
5
Gaziantep BB
34
15
8
11
57
38
19
53
6
Erzurum BB
34
14
11
9
56
44
12
53
7
Altınordu
34
15
8
11
55
45
10
53
8
Balıkesirspor
34
16
7
11
56
46
10
52
9
İstanbulspor
34
14
8
12
45
39
6
50
10
Elazığspor
34
13
9
12
53
44
9
48
11
Giresunspor
34
13
8
13
50
44
6
47
12
Adanaspor
34
12
7
15
41
56
-15
43
13
Eskişehirspor
34
12
8
14
63
56
7
41
14
Adana Demirspor
33
11
7
15
43
46
-3
40
15
Denizlispor
34
10
8
16
43
47
-4
38
16
Samsunspor
34
7
15
12
32
46
-14
36
17
Manisaspor
34
7
3
24
31
80
-49
15
18
Gaziantepspor
34
2
4
28
18
100
-82
1